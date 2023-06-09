Saiba quais fatores ajudam a evitar a obesidade infantil

Vários estudos ressaltam a importância de manter um peso adequado durante a primeira infância para reduzir a incidência de obesidade na vida adulta e suas consequências negativas. Além do excesso de peso, a obesidade acarreta uma série de problemas metabólicos que podem colocar a vida em risco em qualquer fase da vida.

Atualmente, estudos têm demonstrado que a prevenção da obesidade pode começar ainda durante a gestação, por meio de um pré-natal adequado . Isso se deve também à influência genética. A médica nutróloga Ana Luisa Vilela, especializada em obesidade, explica que nossa composição corporal é determinada, em 60% a 80%, pela hereditariedade, e mais de 300 genes estão envolvidos na regulação do peso.

“Outros pontos que também influenciam são o aumento de peso da mãe e a diabetes gestacional, que levam a uma programação metabólica no bebê que faz com que ele tenha piores preferências alimentares, obesidade e síndrome metabólica na vida adulta”, conta.

Aleitamento materno ajuda a prevenir a obesidade

Ana Luisa Vilela explica que a amamentação previne o alto ganho de peso na infância e o risco de obesidade na fase pré-escolar. “Uma meta análise recente mostrou que as crianças amamentadas apresentam 22% menos risco de obesidade quando comparadas àquelas que receberam fórmulas especiais, principalmente após os três meses de vida”, destaca.

Segundo a especialista, isso ocorre porque muitas fórmulas prontas são ricas em calorias e proteínas. “Nos primeiros dois anos de vida, o excesso de proteína está associado a uma maior produção endógena de insulina e IGF-1, hormônios ligados à diferenciação das células de gordura e do seu acúmulo. Esse mecanismo é conhecido como ‘programming’ e representa fator crucial para o desenvolvimento da obesidade e suas consequências na vida adulta”, explica.

O exemplo dos pais na alimentação é fundamental para ensinar às crianças bons hábitos (Imagem: JenkoAtaman | Shutterstock) Crédito:

Cuidados com a alimentação das crianças

A prevenção da obesidade também passa pelos atos da família. “Bebês amamentados têm melhor percepção de saciedade do que aqueles alimentados com fórmulas. Isso ocorre também porque muitos pais e cuidadores usam a mamadeira como forma de acalmar a criança, prejudicando o aprendizado correto da autorregulagem da fome “, afirma Ana Luisa Vilela.

O primeiro paladar das crianças é adocicado, já que o leite materno também é classificado como mais docinho. Justamente por isso é que o açúcar precisa ser evitado até os dois anos, pois, além de ser considerado um alimento estimulante, é um grande gatilho para a compulsão e, consequentemente, a obesidade.

Oferecendo os alimentos

Segundo a médica, com o paladar ainda em formação, os pais precisam se conscientizar de que a criança precisa negar por pelo menos 7 vezes um alimento para então afirmarmos que ela não gosta daquilo. “A primeira recusa deve ser oferecida novamente, por mais 6 vezes e em até outro formato (cozido, cru, amassadinho, em purê, assado ou grelhado). No mais, quanto mais os pais buscarem voltar às origens e oferecer os alimentos na forma mais crua e in natura, é melhor”, destaca a médica.

Incluindo as crianças no preparo da comida

Incluir os pequenos no preparo das refeições também ajuda a desenvolverem um bom relacionamento com a comida, e estudos mostram que as famílias que fazem as refeições juntas regularmente têm menos chances de sofrer de sobrepeso e obesidade.