Saiba como fazer para alguém se apaixonar por você

Saiba como para fazer alguém se apaixonar por você Crédito: Personare

Quem não quer um amor correspondido? A grande questão é como fazer alguém se apaixonar por você. Neste texto, vamos dar dicas que podem facilitar a conquista que você tanto deseja.

Mas antes de pensar na paixão do outro, é importante que essa paixão comece por dentro. Isso mesmo: apaixone-se por você mesmo! O amor próprio é o primeiro passo para despertar o amor em outras pessoas.

Essa busca é cheia de altos e baixos, pode afetar sua autoestima e até fazer com que você duvide do seu potencial. É possível combinar ferramentas como Brain Gym®, Educação Emocional Positiva, Reiki e Terapia Floral para resgatar suas forças pessoais. Saiba mais aqui como despertar seu potencial.

Dicas para fazer alguém se apaixonar

Para ajudá-la nessa busca interior, separamos algumas dicas. Repare que todas dizem respeito apenas a você, reforçando o que falamos no início do texto, da paixão começar de dentro para fora. Confere aqui:

1. Seja você mesma

2. Tome florais para reforçar a autoconfiança

Os florais agem num campo sutil, despertando virtudes de acordo com o momento. E nada melhor do que muita autoconfiança para fazer alguém se apaixonar por você. Procure um profissional para fazer uma receita mais assertiva. Confira aqui dicas de florais para outras situações.

3. Use óleo essencial de lavanda para ajudar a relaxar

Conclusão

Não existe um feitiço ou fórmula mágica para fazer alguém se apaixonar por você. Invista no seu encanto pessoal e ele fará o trabalho por si só. E, acima de tudo, perceba o ser maravilhoso que você é e então, magneticamente, atrairá uma pessoa para dividir seus momentos de paixão.