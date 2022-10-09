Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Saiba como fazer para alguém se apaixonar por você

Não existe uma fórmula de como fazer alguém se apaixonar por você, mas algumas atitudes podem ajudar, e muito, a conquistar a pessoa amada
Personare

Personare

Publicado em 09 de Outubro de 2022 às 09:00

Saiba como para fazer alguém se apaixonar por você
Saiba como para fazer alguém se apaixonar por você Crédito: Personare
Quem não quer um amor correspondido? A grande questão é como fazer alguém se apaixonar por você. Neste texto, vamos dar dicas que podem facilitar a conquista que você tanto deseja.
Mas antes de pensar na paixão do outro, é importante que essa paixão comece por dentro. Isso mesmo: apaixone-se por você mesmo! O amor próprio é o primeiro passo para despertar o amor em outras pessoas.
Essa busca é cheia de altos e baixos, pode afetar sua autoestima e até fazer com que você duvide do seu potencial. É possível combinar ferramentas como Brain Gym®, Educação Emocional Positiva, Reiki e Terapia Floral para resgatar suas forças pessoais. Saiba mais aqui como despertar seu potencial.

Dicas para fazer alguém se apaixonar

Para ajudá-la nessa busca interior, separamos algumas dicas. Repare que todas dizem respeito apenas a você, reforçando o que falamos no início do texto, da paixão começar de dentro para fora. Confere aqui:

1. Seja você mesma

O primeiro passo é aceitar quem você é e agir naturalmente. Você pode, inclusive, fazer o teste dos temperamentos para ver com qual mais se alinha. Isso já dá uma pista sobre o seu temperamento e o das pessoas que convivem com você.

2. Tome florais para reforçar a autoconfiança

Os florais agem num campo sutil, despertando virtudes de acordo com o momento. E nada melhor do que muita autoconfiança para fazer alguém se apaixonar por você. Procure um profissional para fazer uma receita mais assertiva. Confira aqui dicas de florais para outras situações.

3. Use óleo essencial de lavanda para ajudar a relaxar

Muitas vezes, estamos tão estressados que nem vemos que uma faísca pode estar prestes a surgir. Usar um colar com óleo essencial de lavanda é uma ótima pedida para relaxar. Pode-se perder muitas oportunidades pela falta de percepção.

Conclusão

Não existe um feitiço ou fórmula mágica para fazer alguém se apaixonar por você. Invista no seu encanto pessoal e ele fará o trabalho por si só. E, acima de tudo, perceba o ser maravilhoso que você é e então, magneticamente, atrairá uma pessoa para dividir seus momentos de paixão.
Andrea Leandro: Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e [email protected]

Veja Também

Cobranças e divergências: veja as previsões para o amor em outubro 2022

Quais as previsões para sua vida amorosa neste ano?

Sorte ou azar no amor? O que Tarot, Astrologia e Numerologia revelam

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Astrologia Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados