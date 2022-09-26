Lente de contato dentária: mitos e verdades sobre o tratamento

Lente dental Crédito: Shutterstock

Um dos procedimentos da moda no meio artístico, a lente de contato dentária chegou para corrigir imperfeições e valorizar sorrisos. Famosos como Carlinhos Maia, Gusttavo Lima, Neymar, Deborah Secco, Kevinho, Carol Dantas e Whindersson Nunes se renderam ao tratamento, que ainda gera muitas dúvidas na cabeça da população quanto à durabilidade e, principalmente, à necessidade de se desgastar os dentes para seu encaixe.

De olho nisso, HZ consultou profissionais para tirar dúvidas e explicar o que pode ser mito ou verdade sobre o assunto. Uma delas é a dentista Carla Lacerda, da clínica Vogue Odonto Design.

DURABILIDADE

Logo de início ela explica que a durabilidade das lentes pode ser de até 20 anos. Lembrando que o tratamento com facetas só deverá ser realizado se a saúde da boca estiver em dia, ou seja, dentes, gengivas e a boca como um todo devem estar saudáveis.

DESGASTE

Algumas pessoas resistem a realizar o procedimento por medo de desgastar os dentes e, principalmente, por medo de sentir dor. Assim, uma das dúvidas mais frequentes de quem tem interesse em realizar esse procedimento é: precisamos desgastar o dente para realizar o procedimento?

"É indicado pequenos desgastes para fazer as lentes de contato dental. Elas são finas, em algumas regiões 0,1 a 0,4 mm. Mesmo muito finas, quando não desgastado ou preparado o dente para ocupar o espaço da lente de contato, ficará "saltado"para cima do dente o que chamamos de gap, isto causará possíveis inflamações em sua gengiva e alteração de cor na margem entre a lente e o dente, necessitando futuramente de troca e possíveis desgastes maiores", explica o Dr. Renato Ferreira em fórum da Doctoralia.

Lente dental Crédito: Shutterstock

Quanto menor o desgaste, melhor para o paciente e para o profissional dentista, evitando o aumento da sensibilidade do dente e melhorando a adesão da lente. Por ser um procedimento não invasivo, eventualmente há necessidade de desgastar um pouco a superfície do dente. Em alguns casos, não chega a ser necessário.

“O desgaste deve ser o mínimo necessário para o encaixe das lentes ou para a retirada de uma parte do dente que pode estar comprometida. Somente um dentista poderá analisar o caso. Algumas clínicas, como a Vogue, já usam os recursos 3D para planejar e dar mais previsibilidade aos tratamentos”, afirma a dra. Carla.

É DOLORIDO?

As lentes são aplicadas diretamente na superfície do dente natural, às vezes sem a necessidade de desgaste, ou seja, tende a ser um procedimento totalmente indolor.

Ocasionalmente será necessário o desgaste dos dentes para melhor fixação das lentes, porém, o dentista poderá fazer o uso de anestesia local para melhor conforto do paciente.

AS LENTES PODEM CAIR?

Segundo a expert em harmonização orofacial, Larissa Lima, quem sofre de bruxismo e deseja colocar lentes de contato nos dentes, necessita tratar a condição, e usar placa noturna de proteção para as lentes.

De acordo com Larissa, “quem sofre com bruxismo e coloca lentes de contato nos dentes pode perdê-las com facilidade, já que a força exercida sobre a lente no movimento de ranger e apertar os dentes, pode exceder o limite de resistência, podendo danificá-la, assim como ocorreu com a influencer Gkay, exigindo uma manutenção constante”.