Irmãos gêmeos nascem em anos diferentes na Califórnia

Os irmãos gêmeos Alfredo e Aylin nasceram em dias, meses e anos diferentes. O fato raro aconteceu na Califórnia. O menino veio ao mundo às 23h45 de 31 de dezembro de 2021, e a menina nasceu 15 minutos depois, à 0h de 1º de janeiro de 2022.

"É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes", disse a mãe Fatima Madrigal em um comunicado publicado nas redes sociais pelo Natividad Medical Center, onde nasceram os gêmeos. "Fiquei surpresa e feliz por ela ter nascido à meia-noite."

Aylin e Alfredo nasceram com 15 minutos de diferença; ele em 2021, e ela em 2022 Crédito: Natividad Medical Center no Instagram

Os gêmeos têm três irmãos mais velhos: duas meninas e um menino. A família mora em Greenfield.

"Este foi definitivamente um dos partos mais memoráveis da minha carreira", disse a médica Ana Abril Arias. "Foi um prazer absoluto ajudar esses pequeninos a chegar aqui com segurança em 2021 e 2022. Que maneira incrível de começar o ano novo!", acrescentou ela.