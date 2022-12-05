Gritou durante os jogos? Veja dicas para evitar a rouquidão e recuperar a garganta

Torcida, torcedor, copa Crédito: Shutterstock

Que o brasileiro sabe torcer com paixão, ninguém nega. Porém, sabemos que, na hora de comemorar ou até mesmo demonstrar indignação com alguns lances durante os jogos da Copa do Mundo, acabamos forçando um pouco a voz. Resultado disso é a rouquidão ou a dor na garganta.

Segundo Arthur Conegundes, especialista em voz, oratória e membro da Doctoralia, gritar em meio aos jogos da Copa do Mundo é inevitável, portanto, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente com aqueles que trabalham com a voz, como por exemplo: cantores, professores, palestrantes, entre outros.

“Quando gritamos, corremos o risco de gerar lesões, portanto é importante estarmos protegidos para isso", explica o especialista.

"O mau uso vocal - ou "abuso vocal", como chamamos o ato de gritar, falar muito, falar alto - pode levar a lesões nas pregas vocais. Dessas, destacamos duas mais comuns: os 'nódulos' ou 'calo' nas cordas vocais que surgem de maneira mais crônica; e os pólipos de prega vocal. Essa já é uma lesão que pode surgir subitamente, depois de gritar um Goooooollll bem alto, especialmente se o paciente já estiver gripado", detalha a otorrinolaringologista Flávia Ribeiro Vieira Gomes de Freitas, da Unimed.

Ainda segundo Flávia, todas essas lesões levam a uma rouquidão que não melhora, mesmo após uma semana, e devem ser investigadas pelo otorrinolaringologista, através de um exame realizado no consultório, a videolaringoscopia.

Para evitar a lesão e ajudar na recuperação das cordas vocais após esses eventos, os especialistas dão dicas importantes, como o consumo de água. "O consumo de água ao longo do dia é um ponto indispensável para hidratar a prega vocal, além disso, após um longo dia de euforia, o descanso é necessário para recuperar a possível rouquidão”, afirma Arthur.

CUIDADOS COM A VOZ DURANTE E APÓS OS JOGOS

Tomar bastante líquido: é fundamental hidratar as pregas vocais com pequenos goles a cada 30 minutos pelo menos;



Não gritar, especialmente se estiver com quadro gripal;



Articular bem as palavras, falar moderadamente;



Cuidado com abuso de cafeína, refrigerantes tipo cola, frituras, pimenta e condimentos que favorecem o refluxo de ácido do estômago para as cordas vocais;



Não fumar. Lembre-se que “vape” também é cigarro, e com alto teor de Nicotina.



Bebida alcoólica só pode ser ingerida de maneira moderada. "Cigarro e bebida são dois fatores muito associados aos cânceres de laringe", lembra a médica.



Buscar uma alimentação mais equilibrada e saudável. Ela tem ação adstringente, que ajuda a limpar a boca e a faringe, melhorando a ressonância da voz e facilitando sua projeção. Até mesmo o movimento de mastigar a fruta já ajuda a soltar a musculatura que produz a voz;



E, por último, fazer exercícios vocais;



Para ajudar neste último tópico, o fonoaudiólogo Lucas de Medeiros Teixeira lembra que os exercícios de aquecimento são muito importantes. Ele dá um exemplo de como fazer:

"Vibre os lábios emitindo o som “Brrru… durante uns 5 minutos. Infle o peito e execute o exercício, sem forçar quando o ar estiver acabando, de forma bem suave˜.

Há também outra possibilidade: "Encoste os dentes de baixo no lábio superior emitindo o som de Veeee. Faça isso durante uns 5 minutos, de forma suave e também com o peito inflado, indica Lucas.

No entanto, para o fonoaudiólogo, a melhor orientação é para o pós-jogo. "É preciso fazer repouso vocal para ajudar a musculatura descansar e se hidratar bastante com água. Se sentir desconforto ou ficar muito rouco por uma semana, procure um otorrinolaringologista".