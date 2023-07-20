Ginecomastia: ex-BBB Eliezer relata condição; entenda causas e tratamento

Eliezer revelou que sofre com ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem Crédito: Reprodução @Eliezer

Uma recente foto do ex-BBB Eliezer causou alvoroço entre seus seguidores nas redes sociais. Muitos deles chamaram atenção para o tamanho do peito, fazendo perguntas sobre a possibilidade de ter colocado silicone. Em resposta, o influenciador decidiu abrir o jogo sobre a sua condição de saúde e revelou que sofre com ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal.

Embora ele tenha sempre levado essa condição com tranquilidade, enfrentou situações desagradáveis durante sua participação no BBB e relatou que foi algo que o incomodou muito. O cirurgião plástico Hugo Sabath, da Clínica Libria, explica que a ginecomastia se caracteriza pelo crescimento excessivo das mamas, pode afetar apenas uma mama ou ambas, e pode ocorrer em qualquer idade. Embora a ginecomastia seja uma condição benigna, ela pode causar desconforto, constrangimento e afetar a autoestima para os homens que sofrem com ela.

O cirurgião plástico Wiliam de Castro acrescenta que essa alteração pode se iniciar na puberdade. "É uma das cirurgias mais realizadas por jovens com idade até 23 anos. Nessa fase, os níveis de hormônios sexuais, como o estrogênio e a testosterona, podem alterar e desequilibrar temporariamente o desenvolvimento normal das glândulas mamárias".

Outros fatores podem estar envolvidos, como o uso de alguns medicamentos, consumo de substâncias ilícitas, problemas hormonais ou condições médicas específicas. "Essas situações exigem uma avaliação cuidadosa para determinar a causa raiz e, se necessário, buscar intervenções apropriadas”, diz Wiliam de Castro.

CAUSAS

A ginecomastia pode ser causada por diversos fatores, incluindo desequilíbrios hormonais, uso de certos medicamentos, excesso de peso, entre outros. Na maioria dos casos, a causa exata da ginecomastia não é conhecida, mas sabe-se que ela pode ser causada pelo aumento nos níveis de estrogênio em relação à testosterona no corpo masculino.

Algumas das causas mais comuns da ginecomastia incluem:

Desequilíbrios hormonais: a ginecomastia pode ser causada por desequilíbrios hormonais, como aumento nos níveis de estrogênio ou diminuição nos níveis de testosterona.





a ginecomastia pode ser causada por desequilíbrios hormonais, como aumento nos níveis de estrogênio ou diminuição nos níveis de testosterona. Medicamentos: alguns medicamentos, como antidepressivos, anti-ansiedade e medicamentos para pressão arterial, podem causar ginecomastia.





alguns medicamentos, como antidepressivos, anti-ansiedade e medicamentos para pressão arterial, podem causar ginecomastia. Excesso de peso: o excesso de peso pode contribuir para a ginecomastia, pois a gordura pode produzir estrogênio, o que pode levar ao crescimento das mamas.





o excesso de peso pode contribuir para a ginecomastia, pois a gordura pode produzir estrogênio, o que pode levar ao crescimento das mamas. Doenças e condições médicas: algumas condições médicas, como insuficiência renal, doenças hepáticas, hiper ou hipotireoidismo, tumores testiculares, entre outras, podem contribuir para o desenvolvimento da ginecomastia.



SINTOMAS

O principal sintoma da ginecomastia é o crescimento excessivo das mamas em homens. O crescimento pode ser gradual ou rápido e pode afetar apenas uma mama ou ambas. Além disso, ela pode causar sensibilidade ou dor nas mamas. "O diagnóstico envolve uma avaliação médica completa, incluindo histórico médico e exame físico. O médico pode solicitar exames de sangue e imagem, como mamografia ou ultrassom, para avaliar a extensão do crescimento das mamas e descartar outras condições pré-existentes", diz o cirurgião plástico Hugo Sabath.

Hugo Sabath diz que o tratamento para a ginecomastia depende da causa e da gravidade da condição. "Em alguns casos, a ginecomastia pode desaparecer por conta própria, especialmente em adolescentes. Em outros casos, pode ser necessário o uso de medicamentos que ajudam a equilibrar os hormônios, ou até mesmo cirurgia para remover o tecido mamário em excesso”.

Mudanças no estilo de vida, como a perda de peso através de dieta e exercícios físicos específicos, podem ajudar a reduzir o crescimento das mamas em alguns casos. No entanto, é sempre importante que um médico avalie o paciente para realizar um diagnóstico preciso e indicar o tratamento adequado.

CORREÇÃO

O cirurgião plástico Ariosto Santos conta que para corrigir a ginecomastia é indicada uma cirurgia plástica simples que deixa cicatrizes quase imperceptíveis. “O procedimento dura em média uma hora, é realizado com anestesia local ou geral demandando internação em alguns casos”. O médico ressalta ainda que, em alguns casos, lipoaspirações no local garantem um melhor resultado.