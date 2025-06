Dia dos Namorados: veja dicas de presentes sensuais para sair da rotina

Está chegando a data mais romântica do nosso calendário: o Dia dos Namorados. E ao contrário do que muitos pensam, nem só de flores e corações celebra-se esse dia. Muitos casais aproveitam para apimentar a relação e dar aquele up na libido. Então que tal buscar presentes criativos e surpreendentes?



Antes de tudo, pense na personalidade da sua parceria ou seu parceiro para o momento, ou seja, não adianta comprar algemas e chicotes se a outra pessoa não curte isso. Pensando nessas questões, separei algumas dicas de presentes para deixar ainda melhor o Dia dos Namorados, com opções que variam de mais ousadas a mais sutis — tudo depende do estilo do casal.