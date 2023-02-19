Dia do esportista: veja 6 motivos para começar a praticar esportes

A prática esportiva traz diversos benefícios para o organismo Crédito: Shutterstock

Hoje (19) é comemorado o Dia do Esportista, data criada para conscientizar a população sobre a importância da prática regular de exercícios físicos, incentivando a realização desse hábito indispensável para a saúde do organismo. Essa é uma campanha especialmente importante no Brasil, já que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 47% dos brasileiros são sedentários, com o país figurando como o mais sedentário da América Latina e ocupando a quinta posição no ranking mundial.

E o sedentarismo representa uma série de danos para a saúde do organismo, aumentando o risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. Mas, se os riscos do sedentarismo não são suficientes para convencer você a começar a praticar esportes, listamos abaixo seis benefícios que a realização de exercícios pode trazer ao organismo. Confira.

Previne o envelhecimento da pele: o acúmulo de radicais livres nos tecidos é um dos principais fatores que levam ao envelhecimento da pele. “A atividade física consome energia e consegue, com isso, neutralizar esses radicais, melhorando o que chamamos de estresse oxidativo, o que leva ao retardamento do envelhecimento”, conta a cirurgiã plástica Beatriz Lassance. A prática da atividade física também promove o estímulo da produção das fibras de colágeno e elastina, responsáveis por conferir sustentação e elasticidade ao tecido cutâneo. “Logo, há um risco menor da pele tornar-se flácida ou apresentar rugas e linhas de expressão precocemente, além de tornar-se mais firme, elástica e com menos sinais de envelhecimento”, destaca a dermatologista Paola Pomerantzeff. “Outro benefício antienvelhecimento é usar adequadamente a energia proveniente do carboidrato (açúcar) que consumimos, diminuindo o estresse oxidativo e evitando a glicação do colágeno, um processo no qual o açúcar excedente liga-se às fibras de sustentação da pele, favorecendo o aparecimento de flacidez e rugas”, explica a médica Beatriz Lassance.

Melhora a circulação: segundo a cirurgiã vascular Aline Lamaita, durante a atividade física, toda a nossa circulação fica mais solicitada. “O sistema arterial (sangue que "alimenta" os músculos em movimento, por exemplo) aumenta seu fluxo e consequentemente, o aporte de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos”, diz a médica. A dermatologista Paola Pomerantzeff explica que com uma melhor circulação, o sistema linfático também trabalha em maior velocidade, desintoxicando o organismo e diminuindo a retenção de líquidos. "Além disso, a pele também ganha um aspecto mais saudável, tornando-se hidratada, corada e viçosa”.

Melhora a fertilidade: o médico Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana da clínica Mater Prime, diz que vários estudos relatam que praticantes de atividade física - desde que essa não seja totalmente desgastante, que não use esteroides e a alimentação esteja correta - experimentam diversos benefícios na fertilidade, com maiores chances de conceber um filho. “Um dos grandes benefícios do exercício físico com relação à fertilidade está no melhor controle do peso. Além de favorecer o surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, que podem causar problemas durante a gestação, a obesidade também possui influência direta sobre a fertilidade”, explica o médico, que também argumenta que a corrida está ligada a uma maior produção de serotonina, hormônio do prazer, ao mesmo tempo em que permite modulação do estresse, por meio da diminuição dos níveis de cortisol. “Altos níveis de estresse podem tornar as chances de um casal engravidar menores. Isso porque o estresse causa processos fisiológicos que podem interferir na produção de hormônios reprodutivos importantes, além de, no homem, favorecer o surgimento de proteínas inflamatórias que prejudicam a qualidade do esperma”, diz o especialista.

Prevenção de problemas articulares: a atividade física pode prevenir problemas articulares, segundo o ortopedista Marcos Cortelazo. "Os exercícios trazem diretamente três benefícios básicos: ajudam a manutenção do peso corporal; fortalecem a musculatura, exercendo assim um efeito de proteção das articulações através da melhor do desempenho biomecânico e sustentação do esqueleto; e ativam a circulação do líquido sinovial que nutre a cartilagem através do processo de embebição", explica o médico. Atividades como a fisioterapia, hidroginástica, natação, musculação, pilates e bicicleta, todos com baixa carga, oferecem proteção às articulações do joelho e estimulam o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos.

Contribui para o bom funcionamento dos rins: a prática de atividade física é um cuidado importante na prevenção de condições que podem afetar os rins. “Os exercícios exercem um efeito positivo sobre uma série de fatores de risco associados ao surgimento de doença renal crônica, como inflamação crônica, doenças cardiovasculares e diabetes/hipertensão”, explica a médica nefrologista Caroline Reigada. A médica explica que aqueles que já sofrem com doenças renais também podem e devem praticar exercícios. "O maior efeito nesses pacientes é a melhora da saúde cardiovascular e da função vascular, o que é refletido diretamente na saúde dos rins”, diz a especialista, que ainda destaca que tanto a musculação e exercícios resistivos quanto os exercícios aeróbicos auxiliam de forma global a saúde de pacientes com e sem doença renal.