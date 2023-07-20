Dia do Amigo: entenda por que manter boas amizades faz bem para a saúde

A amizade reduz o estresse do cotidiano Crédito: Shutterstock

Estar cercado de pessoas que nos querem bem pode ser a peça-chave para uma vida não só com mais alegria e leveza, mas também com mais saúde. No Dia do Amigo, celebrado nesta quinta-feira (20), especialistas explicam como as boas amizades podem ajudar a todos a viverem mais e melhor.

“Ter amigos é benéfico tanto para a saúde mental como física, pois vínculos afetivos despertam as emoções positivas, promovendo bem-estar. Além da família, os amigos são as pessoas com quem vamos estabelecer vínculos mais significativos e duradouros durante a vida. E, em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel importante para o nosso desenvolvimento psíquico e social. Como diz o ditado popular, eles são a família que escolhemos”, avalia a psicóloga Náira Delboni, do Viver Unimed.

De acordo com ela, uma boa amizade é caracterizada por um relacionamento baseado em respeito, confiança, apoio mútuo, compreensão e empatia, não exigindo obrigações ou interesses. “Talvez a amizade seja a relação mais importante, simplesmente pelo fato de estar presente em todas as relações. Ela se desenvolve quando as pessoas se conectam de forma positiva e genuína, compartilhando interesses, valores e experiências comuns, sem cobranças e interesses”, diz Náira.

"Amigos podem ser diferentes, mas é importante que exista uma compatibilidade básica entre eles. É ela que manterá o relacionamento forte e duradouro"

Confira a lista de benefícios da amizade

Melhora da saúde mental: ter amigos com quem você pode conversar e compartilhar seus sentimentos reduz a solidão e pode ajudar a melhorar o bem-estar emocional. Ter alguém em quem confiar, compartilhar sentimentos, pode aliviar a ansiedade e a depressão. Essa rede de apoio ajuda a lidar com o estresse e as dificuldades da vida.





ter amigos com quem você pode conversar e compartilhar seus sentimentos reduz a solidão e pode ajudar a melhorar o bem-estar emocional. Ter alguém em quem confiar, compartilhar sentimentos, pode aliviar a ansiedade e a depressão. Essa rede de apoio ajuda a lidar com o estresse e as dificuldades da vida. Saída da zona de conforto: amigos podem nos encorajar a sair da nossa zona de conforto e buscar o crescimento pessoal.





amigos podem nos encorajar a sair da nossa zona de conforto e buscar o crescimento pessoal. Superação de desafios: ter pessoas com quem compartilhar momentos especiais, experiências de vida e conquistas torna a jornada mais significativa e agradável.





ter pessoas com quem compartilhar momentos especiais, experiências de vida e conquistas torna a jornada mais significativa e agradável. Melhora dos hábitos de vida: amigos podem influenciar positivamente a construção de hábitos de vida mais saudáveis.





amigos podem influenciar positivamente a construção de hábitos de vida mais saudáveis. Envelhecimento saudável: ter amigos com quem você pode rir e compartilhar momentos felizes aumenta a sensação geral de felicidade e satisfação com a vida. Manter amizades ao longo da vida tem sido associado a um envelhecimento mais saudável e a uma melhor qualidade de vida na terceira idade.





ter amigos com quem você pode rir e compartilhar momentos felizes aumenta a sensação geral de felicidade e satisfação com a vida. Manter amizades ao longo da vida tem sido associado a um envelhecimento mais saudável e a uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Melhora das habilidades sociais: interagir com amigos ajuda a desenvolver habilidades sociais, como empatia, escuta ativa e resolução de conflitos, úteis em todas as áreas da vida, inclusive no mercado de trabalho.



TER AMIGOS FAZ BEM AO CORAÇÃO

A ciência também já comprovou que a amizade faz bem para o coração. O primeiro ponto benéfico é que ter amigos pode ser um escudo valioso contra a solidão. Segundo a cardiologista Tatiane Emerich, a solidão tem sido estudada em vários centros como fator de risco para a mortalidade por doença cardiovascular tanto em homens quanto em mulheres. A Associação Americana de Cardiologia estima que a solidão e o isolamento social aumentam em 30% o risco de ataque cardíaco e de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"O isolamento social e a solidão estão associados a um número maior de pessoas obesas, com piores hábitos de saúde, como tabagismo, sedentarismo e alteração do sono. Todos esses são fatores de risco cardiovascular. Há ainda aumento da incidência de diabetes e de hipertensão arterial"

A amizade, por sua vez, reduz o estresse do cotidiano que, aliás, é outro fator de risco para doenças do coração, responsável pelo aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, por exemplo.