Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Viver Bem
  • Crônica: pequeno ensaio sobre a possibilidade de uma abertura vigorosa
Veja vídeo

Crônica: pequeno ensaio sobre a possibilidade de uma abertura vigorosa

Todo mundo tem na trajetória esses pontos luminosos, expansivos. Expostas ou íntimas glórias... Pontos brilhantes, raros como cometas, ou firmes como estrelas no cosmos

Públicado em 

07 abr 2024 às 08:00
Maria Sanz

Colunista

Maria Sanz

Mulher de braços abertos
Luzes acesas, cintilando a faísca da conexão com as próprias potências Crédito: Shutterstock
Qual foi a última vez que você sentiu seu peito expandir?
Puxe pela memória do arrepio. Todo mundo tem na trajetória esses pontos luminosos, expansivos. Expostas ou íntimas glórias... Pontos brilhantes, raros como cometas, ou firmes como estrelas no cosmos.
Luzes acesas, cintilando a faísca da conexão com as próprias potências. Um marco da nossa energia manifestada. Pensa!
No humano a luz se dá nos pontos da vida em que a sintonia cósmica (mas pode chamar de fluxo) fica disponível, mais livre, mais espontânea, mais autêntica. Que é quando a alma faísca. Você sabe bem o que é isso!
Além de lindos, esses pontos luminosos na nossa história de vida também falam sobre algum momento de ampliação na nossa capacidade de receber.
Perceba, receber a luz ou a lucidez que esteja disponível é um exercício de expansão da nossa energia Yin (mas também pode chamar de feminina), essa que em todos habita.
Nota: é fato, temos todos as duas porções, Yang e Yin. Porque enquanto uma “é”, a outra “faz”. Uma sustenta, a outra manifesta (mas esse é um assunto para outra conversa).
Enfim, conectar-se com a própria intuição (sempre fugaz, fêmea e oracular por ofício) é uma sabedoria dinâmica. Uma abertura para o risco da manifestação.
Uma possibilidade de alcançar a sintonia mais fina. Ah, isso é muito Yin!
Porque abrir-se é simplesmente deixar chegar. Sem esforço, como a flor faz na mata, assim, sem fazer absolutamente nada: aberta, plena, em nuances e cores e curvas, para receber o orvalho fino – aquele veludo molhado cósmico.
Yin! Conexão e manifestação. Porque uma vez semeada, essa energia germina, floresce, dá fruto...
Novamente, isso não é privilégio do gênero. É como disse, todo ser humano possui essa natureza intrínseca. Um lado feminino que por essência gera, mantém, destrói, cria e recria.
Receber os benefícios dessa sintonia de que falo, exige além de abertura, confiança. Ora, receber é confiar: sem pedir ajustes, nem se moldar. Confiar para receber soltando as expectativas… Liberando para transbordar, para deixar ir, para cortar.
Abrir-se para o novo é construir esse fôlego! Inspira devagar e solta vigorosamente, fazendo um som de “ahhh”, mas sem esforço.
Experimenta! Puxa forte, depois larga. Brinca com próprio aparelho respiratório. Experimenta a própria presença, brinca como a criança que um dia você foi.
Brinca de ser mais de si. De sair da caixa-da-tentativa-de-caber. Aquela caixa, que do meio para o fim da adolescência a gente começa a entrar, enfia os pés, depois as mãos, e se espreme até caber, até se esquecer.
Aquela que nos obriga a praticar os mesmos exercícios que potencializam “os outros”. Aqueles que de propósito, ou não, insistem que a miséria deve ser coletiva, e que são eficazes em vender essa falácia.
Voltando, na hora que a gente cansa de tentar caber na caixa, e a idade começa a virar bênção, vem o brilho. Vem a abertura, a habilidade de receber, vem a confiança, vem o prazer de ser quem somos.
Eis a prova da sintonia com nosso invisível criativo: Shakti, fera, Yin, ânima, alma, intuição, espirito.
Abre-te!
Abril deve estar aqui para isso.

Veja Também

Crônica: Presença, memória e imaginação

Crônica: Ano novo, coragem grande

Crônica: Somos luz

Maria Sanz

É artista e escritora, e como observadora do cotidiano, usa toda sua essência criativa na busca de entender a si mesma e o outro. É usuária das medicinas da palavra, da música, das cores e da dança

Tópicos Relacionados

Comportamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados