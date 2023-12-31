Crônica: Ano novo, coragem grande

Mais uma chance de fazer melhor, maior, ou completamente diferente. Outra oportunidade de inventar a si. Assim mesmo! Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

Tudo novo, nova mente.

Mais uma chance de fazer melhor, maior, ou completamente diferente. Outra oportunidade de inventar a si. Assim mesmo! Consertar, refazer, colar, tecer...

"Reset": alvo polido, tanque cheio, página nova, recomeço.

Réveillon! Precioso simbolismo que é um verdadeiro rearmamento de esperanças.

E fogos de artifício do lado de dentro, porque também sem sonho não se vive... Então, que venham outros riscos!

Outra história é um ano novo! Como me inspira saber disso. Por isso o suspiro... Preparo a alma, arrumo a casa e o peito, para receber dias novos, brilhantes.

Ora, se não assim, como? Arregaço as mangas (vale o esforço), mulher-maravilha de olho no horizonte: "Vem todo novo, ano!"

Nota: existe um estudo que comprova, colocar-se por alguns minutos na postura de um super-herói ativa no cérebro um funcionamento capacitador. Ou seja, sutilmente ganhamos força através da imaginação, sutilmente suportada por uma postura. Uma simples meditação... Feita sob o sol nascente, de preferência.

Firmeza no corpo e na mente – êta par porreta! Generais de gentilezas...

Um ordena, o outro, primeiro, reclama, depois executa e aprende.

Super somos! E super sendo, proponho: para o ano que vem de lá, mãos na cintura, postura e pronto: tudo só depende da nossa presença – no que se pretende.

Estejamos a postos. Arrumemos a casa e o corpo. Cuidar de fazer, do nosso jeito, tudo, tudo, tudo acontecer.

Como você se ama? Como se encontra, lendo esta crônica? Sentado, cotovelos apoiados sobre a mesa? Deitado, braço atrás da cabeça? Encolhido, na cama? Estirado na espreguiçadeira? À sua maneira, descanse.

Há tempo ainda.

Agora, quando virar o ano, se levante. Se imponha.

Em pose de mulher-maravilha. Ou de super-homem, para o alto e avante