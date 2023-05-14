Crônica: A arte do próximo

Sou por uma arte que seja política-erótica-mística. Que seja além de sentar a bunda num museu. Sou por uma arte que cresça mesmo sem saber que é arte. Uma arte que tenha a chance de começar do zero. Sou por uma arte que imite o humano, que seja cômico se necessário, ou violento, se for preciso. Por uma arte que parta das linhas da própria vida, que torça e estenda e acumule, e cuspa e pingue. Que seja pesada e grosseira, ou franca e doce como é a vida. Por uma arte que as crianças lambam depois de tirar o papel. Por uma arte que se fume, como um cigarro, e cheire como um par de sapatos. Sou por uma arte que se põe e tira, como calças, uma arte que tenha buracos como meias. Por uma arte que se coma como um pedaço de torta, ou seja abandonada com satisfação como um pedaço de merda. Sou por uma arte do fundo do bolso e da ponta da faca, dos cantos da boca, presa nos olhos ou usada nos pulsos. Sou por uma arte do suor que cresce entre as pernas cruzadas. Sou pela arte da conversa de bar, do palitar de dente, de cozinhar ovos, de insultar. Sou pela arte de cair do banco, pela arte das cuecas e calcinhas, pela arte da decoração dos caminhões, pela arte das casquinhas de sorvete que derretem no concreto chão. Pela arte que cai, esparrama, escorre e segue. Pela arte dos miados dos gatos, pela arte das geladeiras e do trabalho muscular de abri-las e fecha-las. Pela arte dos corações, os doces e os sombrios. Pela arte das bolhas de sabão nos cantos da banheira, pela arte dos ursos de pelúcia e das armas. Pela arte das árvores, dos ossos de galinha, e das bombinhas de São João. Pela arte das caixas com homens dentro e pela arte das flores ligeiramente murchas no funeral. Pela arte das baterias, tambores e tamborins. Pela arte do preço justo. Pela arte econômica. Sou pela arte do presunto, do frango, pela arte da banana, da maçã, arte do bolo e pela arte do biscoito. Pela arte que é raspada das pernas, que é escovada nos dentes e pela arte que até os pés escorrega. – (e então todos os familiares repetem juntos) – "Quadrado que se torna amorfo".