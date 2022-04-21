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Novidade pro Carnaval

Beats lança barrinha capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo

Marca afirma que produto foi testado clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 17:36

Lançamento da barrinha de Beats
A barrinha foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação Beats
A marca Beats vai aproveitar o carnaval para convidar a galera a curtir a festa com responsabilidade e moderação. Para isso, a marca e Ambev estão lançando uma barrinha que dificulta a absorção do álcool.
Segundo a marca, a On by Beats é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida. Ela foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Nos testes conduzidos com a universidade brasileira, além de medir a graduação da absorção alcoólica, foi avaliado também à saciedade dos participantes ao consumir uma barrinha, com o objetivo de entender a relação entre o consumo e a disposição de se alimentar ou beber mais. Os resultados mostraram que, após consumir o produto, os participantes sentiram uma sensação de saciedade, o que levaria a ingestão de menos bebida.
Para o lançamento, a Bets e a Ambev vão distribuir a On by Beats nas principais festas do feriadão. “A gente sabe que o feriado prolongado vem com uma maratona de festas e para curtir, guardar boas lembranças e diversão é preciso moderação. Trouxemos esse assunto para a discussão de forma inovadora e atual, com a campanha Carnamaratona: onde os moderados serão exaltados! O lançamento com tecnologia de ponta quer reforçar que é importante comer antes de beber, se hidratar e sempre ter responsabilidade”, explica Cauê Souza, gerente de marketing.

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