Beats lança barrinha capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo

A barrinha foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Crédito: Divulgação Beats

A marca Beats vai aproveitar o carnaval para convidar a galera a curtir a festa com responsabilidade e moderação. Para isso, a marca e Ambev estão lançando uma barrinha que dificulta a absorção do álcool.

Segundo a marca, a On by Beats é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida. Ela foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.

Nos testes conduzidos com a universidade brasileira, além de medir a graduação da absorção alcoólica, foi avaliado também à saciedade dos participantes ao consumir uma barrinha, com o objetivo de entender a relação entre o consumo e a disposição de se alimentar ou beber mais. Os resultados mostraram que, após consumir o produto, os participantes sentiram uma sensação de saciedade, o que levaria a ingestão de menos bebida.