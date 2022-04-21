Beats lança barrinha capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo

A marca Beats vai aproveitar o carnaval para convidar a galera a curtir a festa com responsabilidade e moderação. Para isso, a marca e Ambev estão lançando uma barrinha que dificulta a absorção do álcool.
Segundo a marca, a On by Beats é capaz de reduzir cerca de 20% a absorção de álcool no corpo por caloria ingerida. Ela foi testada clinicamente no Canadá e na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Nos testes conduzidos com a universidade brasileira, além de medir a graduação da absorção alcoólica, foi avaliado também à saciedade dos participantes ao consumir uma barrinha, com o objetivo de entender a relação entre o consumo e a disposição de se alimentar ou beber mais. Os resultados mostraram que, após consumir o produto, os participantes sentiram uma sensação de saciedade, o que levaria a ingestão de menos bebida.
Para o lançamento, a Bets e a Ambev vão distribuir a On by Beats nas principais festas do feriadão. “A gente sabe que o feriado prolongado vem com uma maratona de festas e para curtir, guardar boas lembranças e diversão é preciso moderação. Trouxemos esse assunto para a discussão de forma inovadora e atual, com a campanha Carnamaratona: onde os moderados serão exaltados! O lançamento com tecnologia de ponta quer reforçar que é importante comer antes de beber, se hidratar e sempre ter responsabilidade”, explica Cauê Souza, gerente de marketing.