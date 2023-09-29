Anvisa aprova Wegovy para o tratamento de obesidade em crianças a partir de 12 anos

A obesidade é uma doença que pode começar na infância ou adolescência Crédito: Shutterstock

Anvisa aprovou o Wegovy (semaglutida 2,4 mg), injeção semanal da Novo Nordisk para o tratamento de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes a partir de 12 anos no Brasil, aliado a um plano alimentar com redução calórica e aumento da prática de atividade física.. A nova indicação é baseada em estudo que demonstrou redução de 16,1% no índice de massa corporal (IMC) em adolescentes com obesidade.

A obesidade é uma doença que pode começar na infância ou adolescência, e até 90% dos adolescentes com obesidade podem continuar convivendo com a doença na idade adulta. Esses pacientes também correm um risco maior de desenvolver problemas de saúde graves relacionados com o peso e, de acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2023, o Brasil terá 7,7 milhões de crianças com obesidade até 2030.

A segurança e eficácia de Wegovy como tratamento para crianças e adolescentes com obesidade são apoiadas por dados do estudo Step Teens. Nos ensaios, 201 adolescentes receberam semaglutida 2,4mg ou placebo uma vez por semana durante 68 semanas, além de intervenção no estilo de vida, para comparar eficácia, segurança e tolerabilidade. A injeção foi superior ao placebo, com alteração percentual média no IMC na semana 68 e diminuição de 16,1%, versos aumento de 0,6%. Além disso, 77% dos pacientes que tomaram tiveram uma redução do IMC maior ou igual a 5%, em comparação com 20% dos que tomaram placebo.