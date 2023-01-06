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23 hábitos saudáveis para você incluir na sua vida em 2023

O Guia Hábitos saudáveis 2023 traz uma série de práticas fáceis que você pode incluir na sua vida ao longo do ano
Personare

Personare

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 08:00

Hábitos saudáveis 2023: 23 ideias para você incluir na sua vida
Hábitos saudáveis 2023: 23 ideias para você incluir na sua vida Crédito: Personare
Início de ano é sempre uma oportunidade para rever velhos hábitos e incluir outros melhores. Neste guia, compartilho com vocês 23 Hábitos Saudáveis para você incluir na sua vida em 2023.
Se você incluir um a um, no seu tempo, tornando parte da sua rotina diária, certamente vai sentir melhora na sua saúde.
Todas as dicas parte da medicina Ayurveda, conhecimento que nos ensina como podemos prevenir doenças e ter mais longevidade. Ou seja, são 23 dicas fáceis e práticas de você aplicar no seu dia a dia.

23 hábitos saudáveis para 2023

Segue abaixo uma lista de 23 hábitos alimentares que você deve considerar para suas realizações de ano novo:

1 - Beber água sempre que sentir sede

Parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem os sinais de sede e acabam comendo nesse momento. Carregue sempre consigo uma garrafinha de água para não cair nesse equívoco. E veja aqui quanto de água você deve ingerir por dia.

2 - Consumir mais chás

As ervas são medicinais e tem inúmeros benefícios, seja calmantes, chás digestivos, refrescantes, procure explorar mais esse universo dos chás e aplicar no seu dia a dia.
Cuidar da saúde é essencial nessa época de frio
Chás tem inúmeros benefícios Crédito: Reprodução/Pixabay

3 - Só comer com fome

Uma das regras principais dentro da medicina Ayurveda para manter a sua digestão saudável, é apenas comer quando tiver fome. Se você tem fome, você tem capacidade de digerir, caso não haja procure estimular a fome com chás digestivos, por exemplo.

4 - Evitar jantar tarde

Comer muito tarde pode atrapalhar a qualidade do seu sono. À noite, nossa digestão é naturalmente mais lenta e menos eficiente. Prefira alimentos leves no jantar como legumes cozidos ou sopas.

5 - Dormir mais cedo

Garantir uma boa noite de sono é essencial para que o cortisol retorne aos níveis basais, e não comprometa as funções normais do nosso organismo.
Mapa Astral pode indicar dificuldades em dormir; entenda como
Evite ficar acordado até tarde Crédito: Personare

6 - Coma mais frutas da estação

As frutas sazonais têm melhor valor nutricional e ainda são mais saborosas. 

7 - Comer com consciência

Também conhecido como mindfull eating evitando estímulo externos como celular, televisão, rádio… apreciando sua refeição com calma e consciência.

8 - Evitar alimentos ultraprocessados

Por exemplo, refrigerantes, comidas congeladas, embutidos, sucos artificiais, molhos prontos, qualquer alimento embalado. Tirar os ultraprocessados da sua vida, ajuda você na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e obesidade.

9 - Evitar açúcar refinado

Por exemplo, se precisar adoçar café, chá ou suco, prefira açúcares não refinados como mascavo, demerara ou de coco. Ou, melhor ainda, tente beber sem açúcar.

10 - Caminhe mais

Tarefas que sejam possíveis caminhar, por exemplo, ao invés de usar escada rolante ou elevador. 
Correr no frio
Caminhar ou correr é sempre bom para se exercitar Crédito: Shutterstock

11 - Reduzir o consumo de álcool

O consumo excessivo de álcool pode resultar em ganho de peso, vício, dependência, desidratação excessiva, doença hepática e depressão. 

12 - Procurar se alimentar de gorduras boa

Por exemplo, abacate, semente de linhaça, castanhas, azeite. As insaturadas ainda têm ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a saúde cerebral, reduzem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.
Mais ainda: gorduras boas afastam a chance do surgimento de diabete do tipo 2, dão uma força para a visão e ajudam no processo de emagrecimento, pois promovem saciedade.

13 - Diminua o consumo de carnes

Já sabemos que o consumo de carnes, principalmente a de gado e os embutidos, tem relação com o desenvolvimento de doenças como câncer, pressão alta, alteração de colesterol e diabete. Por isso, um hábito que você pode mudar para viver melhor é diminuir o consumo.

14 - Consumir laticínios de boa procedência

Nos textos clássicos é frequentemente recomendado o consumo de produtos lácteos, porém temos que fazer uma ressalva sobre as indústrias de exploração de gados de hoje em dia.
Então, se for possível e do seu alcance, consuma laticínios de boa procedência, mas se não, prefira “leites” vegetais.

15 - Explore o universo das especiarias

Como cúrcuma, cominho, pimenta-preta, gengibre, canela, são ótimas para ajudar a digestão e também dar sabor a comida.
especiarias, temperos
Especiarias temperam a comida e trazem benefícios à saúde Crédito: Shutterstock

16 - Evitar sal refinado

Ou seja, procure consumir sal rosa ou sal marinho.

17 - Coma muitas verduras

Verduras são ricas em fibras, vitaminas, minerais, além de ajudarem na saciedade.

18 - Cozinhe sua própria refeição

Sempre que possível, prepare sua própria refeição. E se precisar aquecer, que seja na panela e fogão. Evite o uso de micro-ondas para manter a energia vital e potência do seu alimento.

19 - Coma devagar

Para que aproveitemos melhor a absorção de nutrientes ingeridos, é necessário a mastigação.

20 - Quando possível, prefira alimentos orgânicos

Orgânicos são importantes para que sua alimentação seja balanceada. Além de não serem cultivados com componentes químicos, como agrotóxicos, antibióticos e fertilizantes, orgânicos não oferecem resíduos desses compostos para seu organismo, sendo mais seguros para sua saúde.

21 - Coloque seis sabores no seu prato

Isso vale principalmente para sua refeição principal que, idealmente, deveria ser o almoço. Os 6 sabores que você deve ter no seu prato são: doce, amargo, adstringente, salgado, ácido e picante. Tendo um equilíbrio entre esses sabores, sua dieta estará equilibrada.

22 - Procure acordar cedo

Segundo a Ayurveda, acordar por volta de 6h ajuda a manter a energia vital do seu organismo, ter mais disposição e manter o ciclo circadiano para regular os processos biológicos do seu corpo.

23 - Água morna ao acordar

Esse é um hábito da rotina diária do Ayurveda para assim que acordarmos tomarmos um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Tomar café em jejum assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo.

Como começar a se planejar para 2023

Previsões servem não para errar ou acertar acontecimentos na sua vida, ou no coletivo. Servem para que você possa olhar seus desafios e oportunidades e organizar suas metas e objetivos.
Por exemplo, você olha seu número regente do ano, analisa seus potenciais em 2023 e vai adaptando os hábitos saudáveis que você quer desenvolver neste ano. 
Se você, por exemplo, estiver no Ano Pessoal 2 em 2023, não vai adiantar querer cumprir todas as metas em um só mês porque o ritmo do ano pode ser mais lento do que você gostaria.
Por isso, preparamos aqui uma lista de previsões que pode ajudar você em 2023:
E então, diante desta lista, quais desses hábitos você já aplica na sua vida ou ainda não sabia?
Que 2023 venha com muita saúde para todos nós.
Deborah Ocampo: Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutriçã[email protected]

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