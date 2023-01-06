Hábitos saudáveis 2023: 23 ideias para você incluir na sua vida Crédito: Personare

Início de ano é sempre uma oportunidade para rever velhos hábitos e incluir outros melhores. Neste guia, compartilho com vocês 23 Hábitos Saudáveis para você incluir na sua vida em 2023.

Se você incluir um a um, no seu tempo, tornando parte da sua rotina diária, certamente vai sentir melhora na sua saúde.

Todas as dicas parte da medicina Ayurveda, conhecimento que nos ensina como podemos prevenir doenças e ter mais longevidade. Ou seja, são 23 dicas fáceis e práticas de você aplicar no seu dia a dia.

23 hábitos saudáveis para 2023

Segue abaixo uma lista de 23 hábitos alimentares que você deve considerar para suas realizações de ano novo:

1 - Beber água sempre que sentir sede

Parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem os sinais de sede e acabam comendo nesse momento. Carregue sempre consigo uma garrafinha de água para não cair nesse equívoco. E veja aqui quanto de água você deve ingerir por dia.

2 - Consumir mais chás

Chás tem inúmeros benefícios Crédito: Reprodução/Pixabay

3 - Só comer com fome

Uma das regras principais dentro da medicina Ayurveda para manter a sua digestão saudável, é apenas comer quando tiver fome. Se você tem fome, você tem capacidade de digerir, caso não haja procure estimular a fome com chás digestivos, por exemplo.

4 - Evitar jantar tarde

Comer muito tarde pode atrapalhar a qualidade do seu sono. À noite, nossa digestão é naturalmente mais lenta e menos eficiente. Prefira alimentos leves no jantar como legumes cozidos ou sopas.

5 - Dormir mais cedo

Garantir uma boa noite de sono é essencial para que o cortisol retorne aos níveis basais, e não comprometa as funções normais do nosso organismo.

Evite ficar acordado até tarde Crédito: Personare

6 - Coma mais frutas da estação

As frutas sazonais têm melhor valor nutricional e ainda são mais saborosas.

7 - Comer com consciência

8 - Evitar alimentos ultraprocessados

Por exemplo, refrigerantes, comidas congeladas, embutidos, sucos artificiais, molhos prontos, qualquer alimento embalado. Tirar os ultraprocessados da sua vida, ajuda você na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e obesidade.

9 - Evitar açúcar refinado

Por exemplo, se precisar adoçar café, chá ou suco, prefira açúcares não refinados como mascavo, demerara ou de coco. Ou, melhor ainda, tente beber sem açúcar.

10 - Caminhe mais

Tarefas que sejam possíveis caminhar, por exemplo, ao invés de usar escada rolante ou elevador.

Caminhar ou correr é sempre bom para se exercitar Crédito: Shutterstock

11 - Reduzir o consumo de álcool

O consumo excessivo de álcool pode resultar em ganho de peso, vício, dependência, desidratação excessiva, doença hepática e depressão.

12 - Procurar se alimentar de gorduras boa

Por exemplo, abacate, semente de linhaça, castanhas, azeite. As insaturadas ainda têm ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a saúde cerebral, reduzem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

Mais ainda: gorduras boas afastam a chance do surgimento de diabete do tipo 2, dão uma força para a visão e ajudam no processo de emagrecimento, pois promovem saciedade.

13 - Diminua o consumo de carnes

Já sabemos que o consumo de carnes, principalmente a de gado e os embutidos, tem relação com o desenvolvimento de doenças como câncer, pressão alta, alteração de colesterol e diabete. Por isso, um hábito que você pode mudar para viver melhor é diminuir o consumo.

14 - Consumir laticínios de boa procedência

Nos textos clássicos é frequentemente recomendado o consumo de produtos lácteos, porém temos que fazer uma ressalva sobre as indústrias de exploração de gados de hoje em dia.

Então, se for possível e do seu alcance, consuma laticínios de boa procedência, mas se não, prefira “leites” vegetais.

15 - Explore o universo das especiarias

Como cúrcuma, cominho, pimenta-preta, gengibre, canela, são ótimas para ajudar a digestão e também dar sabor a comida.

Especiarias temperam a comida e trazem benefícios à saúde Crédito: Shutterstock

16 - Evitar sal refinado

Ou seja, procure consumir sal rosa ou sal marinho.

17 - Coma muitas verduras

Verduras são ricas em fibras, vitaminas, minerais, além de ajudarem na saciedade.

18 - Cozinhe sua própria refeição

Sempre que possível, prepare sua própria refeição. E se precisar aquecer, que seja na panela e fogão. Evite o uso de micro-ondas para manter a energia vital e potência do seu alimento.

19 - Coma devagar

Para que aproveitemos melhor a absorção de nutrientes ingeridos, é necessário a mastigação.

20 - Quando possível, prefira alimentos orgânicos

Orgânicos são importantes para que sua alimentação seja balanceada. Além de não serem cultivados com componentes químicos, como agrotóxicos, antibióticos e fertilizantes, orgânicos não oferecem resíduos desses compostos para seu organismo, sendo mais seguros para sua saúde.

21 - Coloque seis sabores no seu prato

Isso vale principalmente para sua refeição principal que, idealmente, deveria ser o almoço. Os 6 sabores que você deve ter no seu prato são: doce, amargo, adstringente, salgado, ácido e picante. Tendo um equilíbrio entre esses sabores, sua dieta estará equilibrada.

22 - Procure acordar cedo

Segundo a Ayurveda, acordar por volta de 6h ajuda a manter a energia vital do seu organismo, ter mais disposição e manter o ciclo circadiano para regular os processos biológicos do seu corpo.

23 - Água morna ao acordar

Esse é um hábito da rotina diária do Ayurveda para assim que acordarmos tomarmos um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Tomar café em jejum assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo.

Como começar a se planejar para 2023

Previsões servem não para errar ou acertar acontecimentos na sua vida, ou no coletivo. Servem para que você possa olhar seus desafios e oportunidades e organizar suas metas e objetivos.

Por exemplo, você olha seu número regente do ano, analisa seus potenciais em 2023 e vai adaptando os hábitos saudáveis que você quer desenvolver neste ano.

Se você, por exemplo, estiver no Ano Pessoal 2 em 2023, não vai adiantar querer cumprir todas as metas em um só mês porque o ritmo do ano pode ser mais lento do que você gostaria.

Por isso, preparamos aqui uma lista de previsões que pode ajudar você em 2023:

E então, diante desta lista, quais desses hábitos você já aplica na sua vida ou ainda não sabia?

Que 2023 venha com muita saúde para todos nós.