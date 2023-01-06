Início de ano é sempre uma oportunidade para rever velhos hábitos e incluir outros melhores. Neste guia, compartilho com vocês 23 Hábitos Saudáveis para você incluir na sua vida em 2023.
Se você incluir um a um, no seu tempo, tornando parte da sua rotina diária, certamente vai sentir melhora na sua saúde.
Todas as dicas parte da medicina Ayurveda, conhecimento que nos ensina como podemos prevenir doenças e ter mais longevidade. Ou seja, são 23 dicas fáceis e práticas de você aplicar no seu dia a dia.
23 hábitos saudáveis para 2023
Segue abaixo uma lista de 23 hábitos alimentares que você deve considerar para suas realizações de ano novo:
1 - Beber água sempre que sentir sede
Parece óbvio, mas muitas pessoas não percebem os sinais de sede e acabam comendo nesse momento. Carregue sempre consigo uma garrafinha de água para não cair nesse equívoco. E veja aqui quanto de água você deve ingerir por dia.
2 - Consumir mais chás
As ervas são medicinais e tem inúmeros benefícios, seja calmantes, chás digestivos, refrescantes, procure explorar mais esse universo dos chás e aplicar no seu dia a dia.
3 - Só comer com fome
Uma das regras principais dentro da medicina Ayurveda para manter a sua digestão saudável, é apenas comer quando tiver fome. Se você tem fome, você tem capacidade de digerir, caso não haja procure estimular a fome com chás digestivos, por exemplo.
4 - Evitar jantar tarde
Comer muito tarde pode atrapalhar a qualidade do seu sono. À noite, nossa digestão é naturalmente mais lenta e menos eficiente. Prefira alimentos leves no jantar como legumes cozidos ou sopas.
5 - Dormir mais cedo
Garantir uma boa noite de sono é essencial para que o cortisol retorne aos níveis basais, e não comprometa as funções normais do nosso organismo.
6 - Coma mais frutas da estação
As frutas sazonais têm melhor valor nutricional e ainda são mais saborosas.
7 - Comer com consciência
8 - Evitar alimentos ultraprocessados
Por exemplo, refrigerantes, comidas congeladas, embutidos, sucos artificiais, molhos prontos, qualquer alimento embalado. Tirar os ultraprocessados da sua vida, ajuda você na prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e obesidade.
9 - Evitar açúcar refinado
Por exemplo, se precisar adoçar café, chá ou suco, prefira açúcares não refinados como mascavo, demerara ou de coco. Ou, melhor ainda, tente beber sem açúcar.
10 - Caminhe mais
Tarefas que sejam possíveis caminhar, por exemplo, ao invés de usar escada rolante ou elevador.
11 - Reduzir o consumo de álcool
O consumo excessivo de álcool pode resultar em ganho de peso, vício, dependência, desidratação excessiva, doença hepática e depressão.
12 - Procurar se alimentar de gorduras boa
Por exemplo, abacate, semente de linhaça, castanhas, azeite. As insaturadas ainda têm ação antioxidante, anti-inflamatória, melhoram a saúde cerebral, reduzem o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.
Mais ainda: gorduras boas afastam a chance do surgimento de diabete do tipo 2, dão uma força para a visão e ajudam no processo de emagrecimento, pois promovem saciedade.
13 - Diminua o consumo de carnes
Já sabemos que o consumo de carnes, principalmente a de gado e os embutidos, tem relação com o desenvolvimento de doenças como câncer, pressão alta, alteração de colesterol e diabete. Por isso, um hábito que você pode mudar para viver melhor é diminuir o consumo.
14 - Consumir laticínios de boa procedência
Nos textos clássicos é frequentemente recomendado o consumo de produtos lácteos, porém temos que fazer uma ressalva sobre as indústrias de exploração de gados de hoje em dia.
Então, se for possível e do seu alcance, consuma laticínios de boa procedência, mas se não, prefira “leites” vegetais.
15 - Explore o universo das especiarias
Como cúrcuma, cominho, pimenta-preta, gengibre, canela, são ótimas para ajudar a digestão e também dar sabor a comida.
16 - Evitar sal refinado
Ou seja, procure consumir sal rosa ou sal marinho.
17 - Coma muitas verduras
Verduras são ricas em fibras, vitaminas, minerais, além de ajudarem na saciedade.
18 - Cozinhe sua própria refeição
Sempre que possível, prepare sua própria refeição. E se precisar aquecer, que seja na panela e fogão. Evite o uso de micro-ondas para manter a energia vital e potência do seu alimento.
19 - Coma devagar
Para que aproveitemos melhor a absorção de nutrientes ingeridos, é necessário a mastigação.
20 - Quando possível, prefira alimentos orgânicos
Orgânicos são importantes para que sua alimentação seja balanceada. Além de não serem cultivados com componentes químicos, como agrotóxicos, antibióticos e fertilizantes, orgânicos não oferecem resíduos desses compostos para seu organismo, sendo mais seguros para sua saúde.
21 - Coloque seis sabores no seu prato
Isso vale principalmente para sua refeição principal que, idealmente, deveria ser o almoço. Os 6 sabores que você deve ter no seu prato são: doce, amargo, adstringente, salgado, ácido e picante. Tendo um equilíbrio entre esses sabores, sua dieta estará equilibrada.
22 - Procure acordar cedo
Segundo a Ayurveda, acordar por volta de 6h ajuda a manter a energia vital do seu organismo, ter mais disposição e manter o ciclo circadiano para regular os processos biológicos do seu corpo.
23 - Água morna ao acordar
Esse é um hábito da rotina diária do Ayurveda para assim que acordarmos tomarmos um copo pequeno de água morna. Assim, você avisa seu corpo e sua digestão que você acordou e vai começar o dia. Tomar café em jejum assim que acordamos, ressaca e acidifica o corpo.
Como começar a se planejar para 2023
Previsões servem não para errar ou acertar acontecimentos na sua vida, ou no coletivo. Servem para que você possa olhar seus desafios e oportunidades e organizar suas metas e objetivos.
Por exemplo, você olha seu número regente do ano, analisa seus potenciais em 2023 e vai adaptando os hábitos saudáveis que você quer desenvolver neste ano.
Se você, por exemplo, estiver no Ano Pessoal 2 em 2023, não vai adiantar querer cumprir todas as metas em um só mês porque o ritmo do ano pode ser mais lento do que você gostaria.
Por isso, preparamos aqui uma lista de previsões que pode ajudar você em 2023:
E então, diante desta lista, quais desses hábitos você já aplica na sua vida ou ainda não sabia?
Que 2023 venha com muita saúde para todos nós.
Deborah Ocampo: Terapeuta Ayurveda especializada nos tratamentos ayurvédicos. Instrutora e praticante de Yoga. Graduando em nutriçã[email protected]