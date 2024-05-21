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Whindersson Nunes lutará em mesmo evento de Mike Tyson com transmissão da Netflix

Influenciador voltará aos ringues no dia 20 de julho. Vendas de ingressos para essa luta já quebraram recordes de bilheteria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 10:56

Whindersson Nunes criou um perfil no Onlyfans
Whindersson Nunes voltará aos ringues em grande estilo Crédito: Instagram@whinderssonnunes
O influenciador e comediante Whindersson Nunes voltará aos ringues em grande estilo. Isso porque ele vai desafiar o boxeador número um da Índia e primeiro signatário internacional da Most Valuable Promotions (MVP), Neeraj Goyat, em um desafio de boxe no dia 20 de julho.
"Cresci assistindo grandes nomes do boxe, então, ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra", diz Nunes. "Como já falei outras vezes, o boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores", emenda.
O duelo será transmitido pela Netflix e terá seis rounds. O evento será o mesmo em que lutarão Mike Tyson e Jake Paul. A diferença é que no evento principal serão oito rounds.
As vendas de ingressos para essa luta já quebraram o recorde de maior bilheteria do boxe ou MMA na história do estado norte-americano.

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