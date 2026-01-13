BBB 2026

'Você é participante também?' Gafe de Paulo vira assunto na web

Nas redes, internautas repercutem questionamento do goiano e acusam de racismo

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:05

BBB 26: Paulo Augusto comete gafe com Milena ao entar no programa Crédito: Reprodução/Globo

A entrada de Paulo Augusto na casa do BBB 26 repercutiu nas redes sociais. A cena, exibida na estreia do reality na Globo, mostra o estudante de veterinária cumprimentando Marcelo e Samira no jardim e encontrando Milena na entrada da sala de estar.

Ao topar com a sister, o goiano perguntou se ela também era participante do reality. A mineira não perdeu tempo e logo retrucou: "É óbvio, você está achando que eu sou o que?"

Nas redes, os internautas comentaram a fala do brother. Houve quem riu da situação e quem se indignou com a pergunta de Paulo, o acusando de racismo.

Este vídeo pode te interessar