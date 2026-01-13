Editorias do Site
Redes Sociais

'Você é participante também?' Gafe de Paulo vira assunto na web

Nas redes, internautas repercutem questionamento do goiano e acusam de racismo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 09:05

BBB 26: Paulo Augusto comete gafe com Milena ao entar no programa
BBB 26: Paulo Augusto comete gafe com Milena ao entar no programa Crédito: Reprodução/Globo

A entrada de Paulo Augusto na casa do BBB 26 repercutiu nas redes sociais. A cena, exibida na estreia do reality na Globo, mostra o estudante de veterinária cumprimentando Marcelo e Samira no jardim e encontrando Milena na entrada da sala de estar.

Ao topar com a sister, o goiano perguntou se ela também era participante do reality. A mineira não perdeu tempo e logo retrucou: "É óbvio, você está achando que eu sou o que?"

Nas redes, os internautas comentaram a fala do brother. Houve quem riu da situação e quem se indignou com a pergunta de Paulo, o acusando de racismo.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 'BBB 26': quem são os ex-BBBs que retornam ao programa como veteranos?

'BBB 26': quem são os ex-BBBs que retornam ao programa como veteranos?

'BBB 26': dinâmica do Quarto Branco já está acontecendo e vai colocar mais dois na casa

Imagem - BBB 26: Marcel desiste e Breno entra no grupo Pipoca

BBB 26: Marcel desiste e Breno entra no grupo Pipoca

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta

Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta
Imagem - Aquário: descubra a regência e co-regência do signo 

Aquário: descubra a regência e co-regência do signo 
Imagem - Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26

Ricardinho desiste da disputa do Quarto Branco no BBB 26