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Nas redes sociais

Virgínia Fonseca aconselha voto 'sem se deixar levar pela realidade do outro'

Nome da influenciadora digital ficou entre os principais assuntos do Twitter após sua declaração
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 08:21

Virginia Fonseca
Virginia Fonseca Crédito: Reprodução @Virginiafonseca
Anônimos e famosos se posicionaram nas redes sociais, neste domingo (02), 1º turno das eleições. A influenciadora digital Virgínia Fonseca não expôs publicamente seu voto, mas usou o Instagram para aconselhar seus seguidores, o que está lhe rendendo críticas.
"Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para o nosso Brasil", iniciou a esposa do cantor Zé Felipe.
No entanto, foi a sequência de sua publicação que revoltou alguns internautas. "Não se deixe levar pela realidade do outro! Pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, vote por você, por seu filho, pela sua família, nosso bem mais precioso. Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia", refletiu.
Em poucos instantes após a publicação, o nome de Virgínia ganhou destaque no Twitter. Segundo internautas, o pensamento da influenciadora digital é egoísta, visto que sua realidade é complemente diferente dos milhares de brasileiros que vivem em situação de miséria.
Nos Stories, ela rebateu as críticas, esclarecendo: "Eu penso de um jeito, meu vizinho do lado pensa de outro jeito, meu vizinho da frente pensa de outro jeito. Eu posso falar: ‘vou votar no candidato X, porque tem muita pessoa passando fome e ele vai acabar com isso’. Ótimo, pensei em todo mundo, esse é um pensamento meu! Meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento e, por isso, votar em outro candidato. Agora imagina se eu falasse assim: ‘em quem fulano vai votar? Eu votar em quem ele vai’. Entendeu? Ai eu não pensei do meu jeito, fui contra meus princípios e valores, porque fui de acordo com o fulano, só porque é o fulano."

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