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Juliette cumpre desafio e come prato de baratas; veja

Cantora desconhecia os ingredientes e se apavorou ao descobrir a composição do cardápio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 08:13

Juliette comeu baratas no Programa Eliana, do SBT
Juliette comeu baratas no Programa Eliana, do SBT Crédito: Reprodução/Twitter/@ProgramaEliana/SBT
Juliette Freire concedeu, pela primeira vez, uma entrevista ao SBT, neste domingo, 2. A cantora participou do Programa Eliana, onde falou sobre diversos assuntos como sua vida pessoal, carreira e amizade com Anitta. No entanto, o que chamou a atenção foi sua coragem em um quadro de comidas exóticas.
No Cardápio Surpresa, Juliette se arriscou, cumprindo o desafio de comer um prato sem saber a composição dos ingredientes. Após a refeição, elogiada por ela, a cantora e a Eliana descobriram se tratar de um caviar de baratas, preparado pela chef Andréia Pimentel.
Após ver os insetos vivos, a artista gritou desesperada e se preocupou: "Nunca mais ninguém vai querer me beijar."

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