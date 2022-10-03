Juliette cumpre desafio e come prato de baratas; veja

Juliette comeu baratas no Programa Eliana, do SBT Crédito: Reprodução/Twitter/@ProgramaEliana/SBT

Juliette Freire concedeu, pela primeira vez, uma entrevista ao SBT, neste domingo, 2. A cantora participou do Programa Eliana, onde falou sobre diversos assuntos como sua vida pessoal, carreira e amizade com Anitta. No entanto, o que chamou a atenção foi sua coragem em um quadro de comidas exóticas.

No Cardápio Surpresa, Juliette se arriscou, cumprindo o desafio de comer um prato sem saber a composição dos ingredientes. Após a refeição, elogiada por ela, a cantora e a Eliana descobriram se tratar de um caviar de baratas, preparado pela chef Andréia Pimentel.