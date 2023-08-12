'Vale Tudo', Globo, ganhará remake escrito por Manuela Dias

Vale Tudo: A vilã Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall Crédito: Bazilio Calazans/Globo

A novela "Vale Tudo", tida até hoje como um dos grandes sucessos da dramaturgia da Globo, vai ganhar um remake assinado pela autora Manuela Dias. A informação foi dada pela coluna Play, do jornal o Globo.

A trama, que foi ao ar entre 1988 e 1989, foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e, embora a emissora e nem a autora tenham confirmado a nova versão, o site NaTelinha também noticiou que o assunto já circulava nos bastidores.

A novela contava a história de Raquel, interpretada por Regina Duarte, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires.

A produção também ficou marcada pela personagem Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall, que foi assassinada e levantou o clássico debate sobre "quem matou Odete Roitman".