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Televisão

'Vale Tudo', Globo, ganhará remake escrito por Manuela Dias

Trama de Raquel e Odete Roitman, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, terá nova versão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 14:59

Vale Tudo: A vilã Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall
Vale Tudo: A vilã Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall Crédito: Bazilio Calazans/Globo
A novela "Vale Tudo", tida até hoje como um dos grandes sucessos da dramaturgia da Globo, vai ganhar um remake assinado pela autora Manuela Dias. A informação foi dada pela coluna Play, do jornal o Globo.
A trama, que foi ao ar entre 1988 e 1989, foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères e, embora a emissora e nem a autora tenham confirmado a nova versão, o site NaTelinha também noticiou que o assunto já circulava nos bastidores.
A novela contava a história de Raquel, interpretada por Regina Duarte, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires.
A produção também ficou marcada pela personagem Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall, que foi assassinada e levantou o clássico debate sobre "quem matou Odete Roitman".
Autora e ex-atriz, Manuela Dias também escreveu a novela "Amor de Mãe" e a minissérie "Justiça" para a Globo.

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