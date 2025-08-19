Condenadas

Tiktokers acusadas de racismo ao darem banana a criança pegam 12 anos de prisão

Vídeos com Kérollen e Nancy ganharam notoriedade após comentário da advogada capixaba, Fayda Belo

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:18

Kérollen e Nancy são acusadas de suposto racismo em vídeo que viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/Fayda Belo

Acusadas em 2023 de injúria racial ao darem banana e um macaco de pelúcia a crianças negras, as influenciadoras do TikTok Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kérollen Vitória Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas pela Justiça do Rio de Janeiro a 12 anos de prisão em regime fechado.

O vídeo, à época, foi bastante repercutido nas redes sociais. Além da pena, ambas deverão pagar uma indenização de R$ 20 mil para cada uma das vítimas.

Ambas poderão recorrer em liberdade, mas estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes no perfil com mais de 1 milhão de seguidores.

Após repercussão negativa, o conteúdo foi apagado pelas influenciadoras de suas redes. Só no TikTok, o perfil das duas tinha mais de 13 milhões de seguidores.

INFLUENCIADORAS VÃO RECORRER

Em nota, o advogado Mario Jorge dos Santos, que representa as acusadas, afirma que a defesa das rés manifesta total respeito ao Poder Judiciário, mas não concorda com a decisão.

"As rés sempre colaboraram com o processo e confiam que a Justiça reconhecerá sua inocência. Por isso, será interposto recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando a reforma da condenação", diz.

"A defesa reafirma seu compromisso em demonstrar, nas instâncias superiores, a verdade dos fatos e a plena correção da conduta das acusadas", completa o comunicado.

