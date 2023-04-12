Thaila Ayala revela pela primeira vez que segundo filho tem problema cardíaco

Thaila Ayala revelou que espera um bebê de percentil 6 Crédito: Instagram@thailaayala

A atriz Thaila Ayla, 36 anos, está à espera de seu segundo filho. Em um relacionamento com o também ator, Renato Goés, 36 anos, os dois já são pais do pequeno Francisco, de 1 anos e 3 meses e, agora, estão esperando Tereza. Grávida de 38 semanas, Thaila fez um ensaio expondo a barrigona.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de stories revelando que a bebê poderá escolher quando nascer, já que médica de Thaila havia sugerido que fizessem cesária quando desse 37 semanas, e a atriz recusou a ideia.

"Estou tentando não marcar uma cesárea. Tereza está com percentil 6, estou com 38 semanas e dois dias, ainda estou esperando chegar nas 39 para ver se, controlando a pré-eclâmpsia e a Síndrome de Hellp, conseguimos esperar a hora certa. Por ter esta condição, ela não aguenta passar por um parto natural, mas estamos tentando pelo menos que ela escolha o dia e horário", contou nos vídeos.

Além desse problema cardíaco da pequena Tereza, Thaila também revelou que a segunda gestação foi mais difícil que a primeira, pois teve "atrombofilia" no início da gravidez, o que ocasionou muito enjoo e exaustão na atriz.