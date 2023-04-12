Marcus Buaiz e Isis Valverde escolhem mansão de R$ 16 milhões nos EUA; veja fotos

Isis Valverde e Marcus Buaiz setão namorando Crédito: Instagram/@marcusbuaiz/@isisvalverde

O romance entre Marcus Buais e Isis Valverde está cada dia mais firme. Segundo a revista Quem, os pombinhos estão decididos a formar uma família e até escolheram um ninho de amor nos Estados Unidos. Fontes da publicação disseram que eles decidiram pelo país por ser a melhor opção para circularem sem assédio da imprensa e exposição das crianças.

De acordo com a Quem, a atriz e o empresário capixaba optaram por comprar uma mansão em Beverly Hills, Los Angeles, avaliada em R$ 16 milhões. Entre seus futuros vizinhos, famosos como Katy Perry e Justin Bieber.

O imóvel luxuoso tem piscina, vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. Ao todo são quatro suítes, com piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo. Um dos destaques é um belo jardim.

Conheça a mansão comprada por Marcus Buaiz e Isis Valverde nos EUA avaliada em R$ 16 milhões