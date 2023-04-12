Marcus Buaiz e Isis Valverde escolhem mansão de R$ 16 milhões nos EUA; veja fotos

O romance entre Marcus Buais e Isis Valverde está cada dia mais firme. Segundo a revista Quem, os pombinhos estão decididos a formar uma família e até escolheram um ninho de amor nos Estados Unidos. Fontes da publicação disseram que eles decidiram pelo país por ser a melhor opção para circularem sem assédio da imprensa e exposição das crianças.
De acordo com a Quem, a atriz e o empresário capixaba optaram por comprar uma mansão em Beverly Hills, Los Angeles, avaliada em R$ 16 milhões. Entre seus futuros vizinhos, famosos como Katy Perry e Justin Bieber.
O imóvel luxuoso tem piscina, vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. Ao todo são quatro suítes, com piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo. Um dos destaques é um belo jardim.
Conheça a mansão comprada por Marcus Buaiz e Isis Valverde nos EUA avaliada em R$ 16 milhões
"A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte", explicou uma fonte próxima ao casal à revista Quem.