Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Marcus Buaiz e Isis Valverde escolhem mansão de R$ 16 milhões nos EUA; veja fotos
Só Love!

Marcus Buaiz e Isis Valverde escolhem mansão de R$ 16 milhões nos EUA; veja fotos

Segundo a Quem, imóvel que o casal demonstrou interesse está localizado em Beverly Hills, Los Angeles. Entre os futuros vizinhos, famosos como Katy Perry e Justin Bieber.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 13:10

Isis Valverde e Marcus Buaiz
Isis Valverde e Marcus Buaiz setão namorando Crédito: Instagram/@marcusbuaiz/@isisvalverde
O romance entre Marcus Buais e Isis Valverde está cada dia mais firme. Segundo a revista Quem, os pombinhos estão decididos a formar uma família e até escolheram um ninho de amor nos Estados Unidos. Fontes da publicação disseram que eles decidiram pelo país por ser a melhor opção para circularem sem assédio da imprensa e exposição das crianças.
De acordo com a Quem, a atriz e o empresário capixaba optaram por comprar uma mansão em Beverly Hills, Los Angeles, avaliada em R$ 16 milhões. Entre seus futuros vizinhos, famosos como Katy Perry e Justin Bieber.
O imóvel luxuoso tem piscina, vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. Ao todo são quatro suítes, com piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo. Um dos destaques é um belo jardim. 

Conheça a mansão comprada por Marcus Buaiz e Isis Valverde nos EUA avaliada em R$ 16 milhões

"A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte", explicou uma fonte próxima ao casal à revista Quem.

Veja Também

Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa nos EUA, diz colunista

Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam juntos para Los Angeles

Marcus Buaiz e Isis Valverde assumem namoro para familiares mas não para os filhos, diz jornal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos marcus buaiz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados