"Tem que ter coragem", diz Margareth Menezes em primeiro show como futura ministra

Margareth Menezes cantou, dançou e falou rapidamente sobre o desafio de comandar o MinC Crédito: Pedro Ladeira / Folhapress

Margareth Menezes fez seu primeiro show, em Salvador, três dias após aceitar o convite do presidente eleito Lula para ser a ministra da Cultura em sua gestão. Em casa, ela foi recebida com festa pelo seu público, que gritava "Ministra! Ministra!".

Margareth não chegou a fazer nada que se assemelhasse a um discurso, mas um breve comentário: "Vamos precisar fazer uma corrente para conseguir realizar um bom trabalho no nosso ministério. Tem que ter coragem."

A primeira denúncia veio antes mesmo de assumir a pasta. De acordo com reportagem publicada na revista Veja nesta sexta-feira (16), Margareth é acusada de dever mais de R$ 1 milhão a cofres públicos. Sua assessoria nega valores, mas admite que a empresa da artista tem dívida com a Receita Federal.

A apresentação da cantora aconteceu durante a festa de lançamento do bloco Os Mascarados 2023, na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, em Salvador.