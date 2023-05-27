Susana Vieira relembra affair com português e revela: "investi tanto e não deu em nada"

Susana Vieira, no "É de Casa", revelou que tentou namorar um português mas a relação não deu certo Crédito: Reprodução/Instagram

Susana Vieira, que está no ar em "Terra e Paixão", nova novela das 21h da Rede Globo, escrita por Walcyr Carrasco, abriu o coração em um bate-papo com Maria Beltrão, no programa "É de Casa" deste sábado, 27. A atriz de 80 anos recebeu a apresentadora em sua casa e falou, entre outras coisas, sobre sua relação com a idade. Ela ainda revelou uma investida em um affair português que não deu certo.

"Investi tanto em cima daquele português e não deu em nada. Foi a primeira vez (que isso aconteceu)", disse Susana. Ao ser questionada sobre a idade, a artista destacou: "A Susana tem 30 anos. Ela é sexy, ela gosta de sexo, gosta de namorar, gosta da vida, gosta de usar saias curtas e decotes".

JOVEM

Em agosto do ano passado, Susana Vieira, que tinha acabado de completar 80 anos, fez uma reflexão durante entrevista ao "Fantástico": “Nunca tinha me dado conta do que é o tempo porque a vida inteira eu tive muito esperta, muito alegre, muito feliz, muito ativa”.

Seis dias antes do bate-papo com Poliana Abritta, a atriz ficou internada. Ela teve Covid-19 em julho, mas as sequelas no pulmão preocuparam os médicos, que acompanham a saúde de Susana desde 2015, por causa de outra doença grave, a leucemia linfocítica crônica.

"A leucemia foi maravilhosa durante a Covid-19. Ela não se abalou. Ela ficou quieta, como se fosse assim: essa mulher não merece duas coisas ao mesmo tempo. Vamos deixar ela aqui, só ela brigando com esse vírus", explicou.