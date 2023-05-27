Sidney Magal é transferido para São Paulo após passar mal em show

Internado desde a manhã desta sexta-feira (26) no Hospital Vivalle, em São José dos Campos, Sidney Magal, 72, foi transferido menos de 24 depois para o Hcor, em São Paulo. O cantor passou mal durante um show na véspera da internação, naquela cidade, e foi retirado às pressas do palco.
A transferência aconteceu por volta da meia-noite de sábado (27). Antes disso, Magal postou um vídeo nas redes sociais em que tenta tranquilizar seus fãs.
"Tenho pressão alta há muito tempo, ela foi nas alturas, e achei que deveria correr para o hospital", disse, acrescentando que os médicos "viram que não é nada grave" De acordo com o Hcor, o cantor está "estável clinicamente, realizando exames, sem previsão de alta".