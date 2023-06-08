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Saúde

Shannen Doherty, de "Barrados no Baile", afirma que câncer se espalhou para o cérebro

Atriz tinha sido diagnosticada anteriormente com tumor nas mamas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 19:13

A atriz Shannen Doherty, de "Barrados no Baile", deu uma atualização sobre seu estado de saúde. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (7), ela conta que o câncer de mama, que havia sido diagnosticado em 2015, acabou se espalhando para o cérebro.
No clipe compartilhado nas redes sociais, Shannen é vista em uma sala de exames para a realização de uma tomografia. O tumor na cabeça foi diagnosticado no dia 5 de janeiro deste ano e, uma semana depois, ela enfrentou sua primeira sessão de radioterapia.
Shannen Doherty teve o tumor diagnosticado, pela primeira vez, em 2015
Shannen Doherty teve o tumor diagnosticado, pela primeira vez, em 2015 Crédito: Instagram@theshando
"Meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e havia muita coisa acontecendo na minha vida", escreveu a artista em um trecho, emendando com um agradecimento a sua equipe médica. "Mas o medo, o tempo passando... e como o câncer pode ser visto agora..."
O câncer de mama foi detectado em Shannen, pela primeira vez, em 2015, e acabou se espalhando pelos gânglios linfáticos. No ano seguinte, enfrentou sessões de quimioterapia. Após a retirada, em 2020, ela anunciou que a doença tinha retornado.

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