Shannen Doherty, de "Barrados no Baile", afirma que câncer se espalhou para o cérebro

A atriz Shannen Doherty, de "Barrados no Baile", deu uma atualização sobre seu estado de saúde. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (7), ela conta que o câncer de mama, que havia sido diagnosticado em 2015, acabou se espalhando para o cérebro.

No clipe compartilhado nas redes sociais, Shannen é vista em uma sala de exames para a realização de uma tomografia. O tumor na cabeça foi diagnosticado no dia 5 de janeiro deste ano e, uma semana depois, ela enfrentou sua primeira sessão de radioterapia.

Shannen Doherty teve o tumor diagnosticado, pela primeira vez, em 2015 Crédito: Instagram@theshando

"Meu medo é óbvio. Sou extremamente claustrofóbica e havia muita coisa acontecendo na minha vida", escreveu a artista em um trecho, emendando com um agradecimento a sua equipe médica. "Mas o medo, o tempo passando... e como o câncer pode ser visto agora..."