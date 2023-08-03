Sertanejo Kauan se pronuncia após vídeo em que joga microfone no palco viralizar Crédito: Reprodução

Após viralizar o vídeo em que joga o microfone no palco durante uma apresentação em São Paulo, o cantor Kauan, da dupla Matheus & Kauan, se pronunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 2. Segundo o sertanejo, já faz um tempo em que ele vem lutando com as crises de ansiedade e com os ataques de pânico.

“Não tive uma atitude madura e profissional, quero pedir perdão por isso e dizer que não vai se repetir”, desabafou. “Há algum tempo venho tratando minha ansiedade, minhas crises de pânico. Quem me acompanha sabe que eu não ando muito de avião, e eu estou tratando. Mas não é fácil lidar com traumas”, relatou.

DIA DO SHOW

A dupla se apresentou no interior de São Paulo, na cidade de Tabapuã, no último sábado, 29. Durante o show, o cantor jogou o microfone que estava usando no chão do palco e saiu do local. “Nesse dia eu errei. Eu estava cansado, medicado para ansiedade e agi por impulso”, pontuou Kauan.

🚨Kauan, da dupla com Matheus, se irrita, joga microfone no chão e deixa palco durante show lotado em ‘Festa do Peão de Tabapuã’ pic.twitter.com/52JhKau1t2 — FUTRICAS (@futricasefofoca) August 2, 2023

"Isso não diminui meu amor pelo trabalho, meu amor pela música, meu respeito pelos meus fãs! Eu cheguei aonde estou por vocês. E a vocês devo essa explicação". Kauan continua e diz que se responsabiliza pelas escolhas que faz.

"A escolha de viajar sempre de carro, fazer mais de 5.000km por semana é minha, a responsabilidade de estar sempre nos meus compromissos é minha! Mas sinto que não tive quando deixei o palco e vocês."