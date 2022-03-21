Saiba onde assistir ao Oscar 2022; TNT e Globoplay transmitem cerimônia

Cena do drama japonês "Drive My Car": quatro indicações ao Oscar Crédito: MUBI

A 94ª edição do Oscar será transmitida na televisão pelos canais pagos TNT e TNT Series, os únicos a veicular a cerimônia, que este ano deixa de ser transmitida na TV aberta. A Globo, que ano passado veiculou a principal premiação do cinema mundial, agora vai transmiti-lo através do Globoplay, com acesso liberado para não assinantes.

A cerimônia acontece neste domingo (27) às 21h e será conduzida em Hollywood pelas atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Na televisão brasileira, a cerimônia terá apresentação de Aline Diniz e Michel Arouca, além da cobertura do tapete vermelho feita pela jornalista Carol Ribeiro. O ator Murilo Rosa apresentará o Esquenta TNT, programa que vai ao ar uma hora antes do início da cerimônia e trará imagens das estrelas no tapete vermelho, entrevistas exclusivas, participação de convidados.

Na plataforma de streaming da Globo, a equipe de apresentadores e comentaristas do Oscar será composta por Maria Beltrão, que apresenta o programa Estudio I, da GloboNews, os humoristas Marcelo Adnet e Fábio Porchat, e a atriz Dira Paes.

Muitas expectativas rondam os filmes indicados à premiação organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A lista pode consolidar o sucesso da Netflix na história do prêmio, já que a plataforma produziu muitos dos finalistas em várias categorias.