Rihanna manda recado para fãs brasileiros em vídeo com Camilla de Lucas

No post, Camilla de Lucas explicou o vídeo com a famosa: "Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer para ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E, depois disso, peguei meu celular e pedi para ela uma foto e para mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho".