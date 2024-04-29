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Rihanna manda recado para fãs brasileiros em vídeo com Camilla de Lucas

Cantora confessou que quer voltar para o Brasil. No post, Camilla de Lucas explicou o vídeo com a famosa: "Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 16:01

O encontro de Camilla de Lucas e Rihanna ocorreu em um evento da Fenty Beauty
O encontro de Camilla de Lucas e Rihanna ocorreu em um evento da Fenty Beauty Crédito: Reprodução/X
Camilla de Lucas, 29, postou um vídeo com Rihanna, 36, nesta segunda-feira (29). A cantora confessou que quer voltar para o Brasil.
Em uma publicação no Instagram da influenciadora, Rihanna destacou seu desejo. "Brasil, mal posso esperar para voltar. Saudade de vocês!", afirmou.
No post, Camilla de Lucas explicou o vídeo com a famosa: "Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer para ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E, depois disso, peguei meu celular e pedi para ela uma foto e para mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho".
A ex-BBB já havia comentado sobre o encontro com Rihanna. Ela foi convidada para representar o Brasil no evento global da marca da artista, Fenty Beauty, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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