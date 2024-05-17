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Famosos

Rihanna é criticada após segurar filho mais velho de ponta-cabeça durante festa de aniversário

Flagra da cantora brincando com menino viraliza nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Maio de 2024 às 08:29

Rihanna e RZA Athelston Mayers na festa de dois anos do menino
Rihanna e RZA Athelston Mayers na festa de dois anos do menino Crédito: Reprodução/Instagram
Rihanna e A$AP Rocky organizaram uma festa para celebrar os dois anos do filho mais velho RZA Athelston Mayers. O casal recebeu amigos e familiares em Nova York, Estados Unidos e deixou os convidados bem à vontade para registrarem o evento com fotos e vídeos, porém, um dos registros se tornou viral nas redes sociais.
Durante o Parabéns Para Você, Rihanna segurou o menino pelas pernas e ficou balançando de ponta-cabeça por alguns segundos. Na sequência, RZA Athelston Mayers voltou a ser segurado pela mamãe que sorri para ele, que parecia terse divertido com a brincadeira. Rihanna e A$AP Rock também são pais de Riot Rose.
Nas redes sociais, os fãs dividiram opiniões sobre a atitude da intérprete de "Diamonds" e "Umbrella". Enquanto alguns a defenderam e levaram na esportiva a brincadeira, outros criticaram Rihanna alertando para o perigo do menino cair e se machucar gravemente.
"O menino estava gostando. Não vejo nada demais porque ela é mãe e sabe o que faz", comentou uma internauta. "Toda mãe sabe o que melhor para o filho. Gente chata", observou o segundo. "Não se pode dar mole com criança. Deveria ter mais cuidado", criticou um fã e o outro comentou: " A cara dela de sem paciência no começo, um amor de mãe". "Alguém perguntou para a criança se ela quer ficar assim, com o cérebro explodindo?", quis saber o terceiro.

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