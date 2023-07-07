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Fim

Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam divórcio após seis anos

Pais de Lucia e Renn, casal terminou amigavelmente, segundo compartilharam nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:28

Ricky Martin e Jwan Yosef para a 94ª Vanity Fair Oscar, em 2022
Ricky Martin e Jwan Yosef para a 94ª Vanity Fair Oscar, em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress
Ricky Martin e Jwan Yosef anunciaram divórcio nas redes sociais nesta quinta-feira (6). Durante casamento de seis anos, o ex-casal teve dois filhos: Lucia, 4, e Renn, 3.
"Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nossos filhos e honrando o que vivemos como casal durante todos esses anos maravilhosos", diz o texto publico no perfil do cantor e assinado pelos dois.
Eles também disseram que pretendem criar os filhos juntos: "nosso maior desejo agora é continuar tendo uma dinâmica familiar saudável e uma relação centrada na paz e na amizade para dar continuidade à criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro".
Antes do casamento com o artista plástico, Ricky Martin já tinha os filhos gêmeos Matteo e Valentino, nascidos em 2008.

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