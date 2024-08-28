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Record acerta participação de Márcia Fu em A Fazenda 16

Terceira colocada de A Fazenda 15 também estará presente em A Fazenda 16, que estreia no dia 17 de setembro, mas não como participante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Agosto de 2024 às 20:12

Márcia Fu estará na Fazenda 16
Márcia Fu estará na Fazenda 16 Crédito: Reprodução/Instagram
Terceira colocada de A Fazenda 15 (Record), Márcia Fu também estará presente em A Fazenda 16, que estreia no próximo dia 17 de setembro, mas não como participante.
A Record confirmou que Márcia estará presente em alguns produtos relacionados à temporada. A ex-jogadora de vôlei apresentará, por exemplo, um quadro de humor semanal no reality show.
A sabatina pela qual os eliminados da temporada passam durante o Hora do Faro também contará com a presença da ex-peoa. Márcia vai sabatinar o eliminado da semana, com outros Rodrigo Faro e outros entrevistadores, no quadro A Fazenda: Última Chance.
Além disso, Márcia também vai comandar lives do programa, ao lado de Lucas Selfie. A dupla vai interagir com os espectadores e ser responsável por conteúdos exclusivos sobre a temporada.
A 16ª temporada de A Fazenda estreia no próximo dia 17 de setembro. Será o maior elenco de todos as edições, contando com 24 competidores.

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