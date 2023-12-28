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Quem é o influencer que deu colar de luxo a Neymar e já foi alvo da PF?

Neymar, 31, ganhou um colar de luxo do influenciador Buzeira, 28
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 14:06

Neymar recebe presente de influenciador
Neymar recebe presente de influenciador Crédito: Reprodução/Instagram
Neymar, 31, ganhou um colar de luxo do influenciador Buzeira, 28. Segundo Buzeira, a peça é de ouro e vale R$ 2 milhões.

QUEM É BUZEIRA?

Bruno Alexssander ficou famoso fazendo rifas e sorteios no Instagram. Hoje, acumula 4,5 milhões de seguidores na rede social.
Natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, tentou carreira como jogador de futebol e como MC, como contou em entrevista ao Jornal de Brasília.
Buzeira chegou a cursar o ensino superior em Tecnologia do Comércio Exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não conseguiu subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao Jornal de Brasília.
Ele começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020. Segundo Buzeira, ganhou R$ 40 mil nesse primeiro sorteio. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.
Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo, viajou para países como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.
No ano passado, Buzeira foi citado em uma ação da PF sobre investigação de jogos de loteria - as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. "Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira.
Os bens foram devolvidos, mas ele ainda é investigado. O caso tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.

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