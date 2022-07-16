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Viralizou

Que animação é essa, Rei? Semblante de Roberto Carlos ao entregar flores viraliza

No mesmo show, cantor deu bronca em fã e falou palavrão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 13:25

Roberto Carlos joga as tradicionais rosas sem muita animação em show
Roberto Carlos joga as tradicionais rosas sem muita animação em show Crédito: Reprodução
A animação (ou a falta dela) do Rei Roberto Carlos durante uma de suas apresentações tem chamado a atenção nas redes sociais. Um vídeo que mostra a tradicional entrega de rosas viralizou pela falta de simpatia do artista.
Nas imagens, ele aparece jogando as flores para a plateia, mas não esboça nenhum sorriso e também não as beija. Rapidamente, internautas começaram a repercutir. "Cantando as mesmas músicas há 60 anos eu também ficaria irritado", disse um. "O costume é ele beijar as rosas, mas nem para isso estava com vontade".
No mesmo show, o Rei virou notícia ao protagonizar um vídeo em que manda um homem "calar a boca". O cantor, conhecido por sua calma e amabilidade com fãs, se irritou com os gritos de um jovem na plateia, que insistia em atrapalhar a performance dele durante a música "Como é Grande o Meu Amor por Você".
Roberto já estava irritado com uma pequena a aglomeração em frente ao palco antes de terminar o show. Ele pediu para que as pessoas fizessem silêncio. "Vocês levantaram antes da hora", bradou o cantor antes de mandar um "cala boca, cara" acompanhado de um palavrão para o rapaz, que ficou pianinho após a bronca. Claro que o vídeo viralizou e virou zoações e memes.

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