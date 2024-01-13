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Polêmica

Paolla Oliveira rebate críticas a seu corpo e diz que mulheres têm dobras

Atriz deu entrevista ao Fantástico para falar de comentários que viralizaram recentemente: "desculpe dar essa notícia", afirmou
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 17:40

Paolla Oliveira concedeu entrevista ao Fantástico e falou sobre críticas que vem recebendo sobre seu corpo
Paolla Oliveira concedeu entrevista ao Fantástico e falou sobre críticas que vem recebendo sobre seu corpo Crédito: @paollaoliveirareal no Instagram
Paolla Oliveira, 41, falou ao Fantástico (Globo) sobre as críticas que recebeu em relação a seu corpo nas últimas semanas na internet. Os comentários começaram no dia 20 de dezembro, quando o nome da atriz foi parar na lista de assuntos mais comentados do Twitter depois que ela participou de um evento na quadra da Grande Rio, escola de samba da qual é rainha de bateria.
Para alguns internautas, ela teria "dado uma engordada" e "perdido a forma"; outros ainda completavam dizendo que "a idade chega para todos". Por outro lado, muitas pessoas rebateram dizendo que Paolla tem um corpo "real" e que adorariam chegar à idade dela com um corpo similar. O debate tomou conta da internet, com muitas pessoas apontando a misoginia e gordofobia dos comentários.
Ao dominical, a atriz falou sobre a pressão estética exercida sobre o corpo da mulher e sobre como isso aumenta no período de Carnaval. "Corpo de Carnaval é o meu, o seu, o de quem está assistindo à gente", afirmou. "É o famoso corpo real, que todos são."
Em chamada do programa, publicada nas redes sociais, ela e a repórter Ana Carolina Raimundi enumeram que as mulheres, ao contrário do que muita gente parece acreditar, têm poros, celulite, linhas de expressão e dobras. "Ainda bem se não a gente sentava, não se mexia", ri Paolla.
"É uma grande novidade, as pessoas não estavam preparadas para isso", diz a jornalista. "Desculpa ter que dar essa notícia", brinca a atriz, que ainda leva na esportiva quando ouve o comentário de como as pessoas têm coragem de fazer qualquer crítica ao corpo dela: "A gente também tem coragem de fazer algumas coisas; deixa isso com a gente (risos)".

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