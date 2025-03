Visita

Oruam visita Marcinho VP em presídio e compartilha em suas redes sociais

Rapper se encontrou nesta quarta com o preso considerado um dos líderes do Comando Vermelho, encarcerado desde 1996

O músico Oruam compartilhou registros de uma visita que fez ao pai, Marcinho VP, no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.>