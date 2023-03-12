Com o sucesso de "Mãe", novelas turcas dominam o streaming; veja 10 títulos

A novela turca "Mãe" bate recordes de audiência no Globoplay Crédito: Globoplay

Que as séries turcas são um fenômeno mundial, já sabemos há um bom tempo. Uma das mais premiadas do país otomano, "Mãe" (2016) é exaltada nos quatro cantos do globo e conseguiu um feito invejável mês passado: se tornou a novela licenciada mais assistida da Globoplay nos primeiros 14 dias de exibição desde a chegada de novelas e séries estrangeiras à plataforma, em 2021.

O feito, que fez com que a Globo comprasse mais seis produções do país para exibir ainda em 2023, só confirma que o "furacão eurasiano" das Dizis (como as séries e novelas turcas são conhecidas) finalmente chegou para ficar por aqui.

Hoje, produtos audiovisuais da Turquia estão disponíveis para serem "devorados" nas maiores plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max e na própria Globoplay (abaixo faremos uma lista com alguns títulos imperdíveis), mas o amor do Brasil por esse tipo de produção começou bem antes, quando a Band deu início, em 2015, a exibição de tramas como "As Mil e Uma Noites" (veja o trailer exibido pela emissora na época), "Syla", "Ezel" e "Fatmagul", só para comentar alguns sucessos.

Os anos se passaram e a produção audiovisual da Turquia acabou virando uma indústria robusta, que hoje elevou o país ao patamar de segundo maior exportador de produtos televisivos do mundo, passando o Brasil e o México, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, vendendo títulos para mais de 150 países.

Segundo dados do governo turco, são mais de US$ 180 milhões de receita por ano, além de um incremento substancial do turismo local (as pessoas querem conhecer as belas paisagens que veem nas novelas e séries, claro!).

A internet ajudou a viralizar novelas e séries turcas, especialmente no Brasil. No Telegram, mesmo que ilegalmente, há comunidades com até 100 mil membros assistindo e legendando produções mais recentes do país.

Histórias como "Erkenci Kus" ("A Sonhadora"), que chega à Globoplay esse ano; "Hercai", a sofrida história de amor impossível de Miran (Akın Akınözü) e Reyyan (Ebru Şahin), também adquirida pelo Grupo Globo, e "Será Isso Amor?", agora em cartaz na HBO Max, ficaram disponíveis na rede russa bem antes de chegarem comercialmente por aqui.

Ah, sim: e esse fenômeno também estourou no Twitter. Tramas como "Será Isso Amor?" sempre estão entre os assuntos mais comentados da rede social, mesmo a novela já tendo estreado no streaming nacional há mais de seis meses.

Eu estava obcecada, passava 80% do meu tempo falando de "Será isso amor?". E nós outros 20% torcia para que alguém falasse sobre isso pra eu poder falar mais pic.twitter.com/pQwvwBBXcw — srta. Janielli ? (@JanielliCamill1) March 8, 2023

E esse auê não acontece somente no Brasil. "Mãe" bateu recordes de audiência nos EUA (foi um dos programas mais assistidos da Univision no ano passado), Espanha e por toda a América Latina, especialmente o Chile. Na África, há canais, como a Zap Novelas, que exibem tramas turcas praticamente 24 horas por dia. Atores e atrizes do país europeu são tratados como verdadeiros ídolos por lá.

CENSURA

Mas o que faz o produto televisivo turco ser tão atraente, especialmente aos olhos de países ocidentais? Além de mostrar a cultura e os costumes de uma terra tão exótica (as cenas do casamento tradicional de "Hercai" não saem da memória), há a aposta certeira no bom e velho melodrama.

A Turquia, em sua teledramaturgia, herdou o melodrama rasgado dos folhetins mexicanos (nem o México aposta mais nesse estilo narrativo), com história de amores impossíveis, dramas familiares pesados, crimes passionais e vinganças violentas (algumas novelas e séries são quase explícitas, como a história de época "O Otomano"), com uma dose extra de pathos.

Um detalhe que não podemos deixar passar: tudo isso sem uma única (ou com raríssimas) cenas de beijo ou sexo. A escolha de não incluir passagens mais picantes nas histórias é um espelho de uma sociedade extremamente conservadora, especialmente no que se refere à liberdade da mulher. Até poucos anos, era proibido por lei casais se beijarem nas ruas. A presença da rígida religião muçulmana também impulsiona tabus comportamentais.

A nação criou o Conselho Superior Audiovisual da Turquia (RTÜK), que censura qualquer passagem de cunho erótico, beijos mais picantes, cenas de uso de álcool (há sempre uma tarja tapando copos de bebidas) e personagens homossexuais. O governo de extrema-direita do presidente Recep Tayyip Erdoğan controla com "mão de ferro" tudo o que é produzido e exportado.

Se alguma emissora decidir infringir regras, uma multa "bem salgada" é aplicada. Uma das séries mais polêmicas, "Dinheiro Sujo e Amor" ("Kara para Ask"), disponível na Netflix, sofreu fortes sanções governamentais, chegando a ter uma cena de um beijo entre os personagens interpretados por Engin Akyürek e Tuba Büyüküstün denunciada e considerada "erótica, portanto, contrário à decência”. Veja a polêmica passagem no vídeo abaixo. Para os padrões da TV brasileira, a "ação" soa inocente.

Após essa pequena "viagem" pela televisão turca, "HZ", como adiantamos acima, preparou uma lista de séries e novelas do país europeu para você conferir. Impossível perder um capítulo.