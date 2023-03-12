Com o sucesso de "Mãe", novelas turcas dominam o streaming; veja 10 títulos

Que as séries turcas são um fenômeno mundial, já sabemos há um bom tempo. Uma das mais premiadas do país otomano, "Mãe" (2016) é exaltada nos quatro cantos do globo e conseguiu um feito invejável mês passado: se tornou a novela licenciada mais assistida da Globoplay nos primeiros 14 dias de exibição desde a chegada de novelas e séries estrangeiras à plataforma, em 2021.
O feito, que fez com que a Globo comprasse mais seis produções do país para exibir ainda em 2023, só confirma que o "furacão eurasiano" das Dizis (como as séries e novelas turcas são conhecidas) finalmente chegou para ficar por aqui.
Hoje, produtos audiovisuais da Turquia estão disponíveis para serem "devorados" nas maiores plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max e na própria Globoplay (abaixo faremos uma lista com alguns títulos imperdíveis), mas o amor do Brasil por esse tipo de produção começou bem antes, quando a Band deu início, em 2015, a exibição de tramas como "As Mil e Uma Noites" (veja o trailer exibido pela emissora na época), "Syla", "Ezel" e "Fatmagul", só para comentar alguns sucessos.
Os anos se passaram e a produção audiovisual da Turquia acabou virando uma indústria robusta, que hoje elevou o país ao patamar de segundo maior exportador de produtos televisivos do mundo, passando o Brasil e o México, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, vendendo títulos para mais de 150 países.
Segundo dados do governo turco, são mais de US$ 180 milhões de receita por ano, além de um incremento substancial do turismo local (as pessoas querem conhecer as belas paisagens que veem nas novelas e séries, claro!).
A internet ajudou a viralizar novelas e séries turcas, especialmente no Brasil. No Telegram, mesmo que ilegalmente, há comunidades com até 100 mil membros assistindo e legendando produções mais recentes do país.
Histórias como "Erkenci Kus" ("A Sonhadora"), que chega à Globoplay esse ano; "Hercai", a sofrida história de amor impossível de Miran (Akın Akınözü) e Reyyan (Ebru Şahin), também adquirida pelo Grupo Globo, e "Será Isso Amor?", agora em cartaz na HBO Max, ficaram disponíveis na rede russa bem antes de chegarem comercialmente por aqui.
Ah, sim: e esse fenômeno também estourou no Twitter. Tramas como "Será Isso Amor?" sempre estão entre os assuntos mais comentados da rede social, mesmo a novela já tendo estreado no streaming nacional há mais de seis meses.
E esse auê não acontece somente no Brasil. "Mãe" bateu recordes de audiência nos EUA (foi um dos programas mais assistidos da Univision no ano passado), Espanha e por toda a América Latina, especialmente o Chile. Na África, há canais, como a Zap Novelas, que exibem tramas turcas praticamente 24 horas por dia. Atores e atrizes do país europeu são tratados como verdadeiros ídolos por lá.
CENSURA
Mas o que faz o produto televisivo turco ser tão atraente, especialmente aos olhos de países ocidentais? Além de mostrar a cultura e os costumes de uma terra tão exótica (as cenas do casamento tradicional de "Hercai" não saem da memória), há a aposta certeira no bom e velho melodrama.
A Turquia, em sua teledramaturgia, herdou o melodrama rasgado dos folhetins mexicanos (nem o México aposta mais nesse estilo narrativo), com história de amores impossíveis, dramas familiares pesados, crimes passionais e vinganças violentas (algumas novelas e séries são quase explícitas, como a história de época "O Otomano"), com uma dose extra de pathos.
Um detalhe que não podemos deixar passar: tudo isso sem uma única (ou com raríssimas) cenas de beijo ou sexo. A escolha de não incluir passagens mais picantes nas histórias é um espelho de uma sociedade extremamente conservadora, especialmente no que se refere à liberdade da mulher. Até poucos anos, era proibido por lei casais se beijarem nas ruas. A presença da rígida religião muçulmana também impulsiona tabus comportamentais.
A nação criou o Conselho Superior Audiovisual da Turquia (RTÜK), que censura qualquer passagem de cunho erótico, beijos mais picantes, cenas de uso de álcool (há sempre uma tarja tapando copos de bebidas) e personagens homossexuais. O governo de extrema-direita do presidente Recep Tayyip Erdoğan controla com "mão de ferro" tudo o que é produzido e exportado.
Se alguma emissora decidir infringir regras, uma multa "bem salgada" é aplicada. Uma das séries mais polêmicas, "Dinheiro Sujo e Amor" ("Kara para Ask"), disponível na Netflix, sofreu fortes sanções governamentais, chegando a ter uma cena de um beijo entre os personagens interpretados por Engin Akyürek e Tuba Büyüküstün denunciada e considerada "erótica, portanto, contrário à decência”. Veja a polêmica passagem no vídeo abaixo. Para os padrões da TV brasileira, a "ação" soa inocente.
Após essa pequena "viagem" pela televisão turca, "HZ", como adiantamos acima, preparou uma lista de séries e novelas do país europeu para você conferir. Impossível perder um capítulo.
01
MÃE (2016)
Não podemos começar a lista sem a novela sensação do momento. A história gira em torno da sofrida Melek (Beren Gökyildiz, brilhante), uma garotinha de 7 anos vítima de maus-tratos da família, principalmente do padrasto, Cengiz (Berkay Ates). A mãe de Melek, Sule (Gonca Vuslateri), acaba sendo conveniente às atitudes de Cengiz. Não suportando ver a dor da menina, sua professora, Zeynep (Cansu Dere, estrela da TV turca), decide sequestrá-la, tornando-se sua nova mãe. Lágrimas, dilemas da maternidade e cenas de forte impacto emocional seguram o espectador por 85 capítulos. Na Globoplay.
02
FATMAGUL (2010)
Outro fenômeno da TV turca que denuncia o machismo estrutural do país e a violência contra a mulher. Fatmagul (Beren Saat) é uma garota humilde apaixonada por Mustafá (Firat Celik), um pescador, e eles planejam se casar depois de terminar a construção de sua casa. Uma tragédia pessoal faz com que a moça precise lutar pela vida e provar seu valor. Na Globoplay.
03
AMOR E HONRA (2019)
A primeira das seis novelas turcas que a Globoplay comprou para exibir em 2023 já está disponível na plataforma. Melodramática ao extremo, conta a história de Yasemin (Melis Sezen), jovem criada em orfanato que consegue entrar para a faculdade de direito enquanto trabalha em uma empresa de eventos. Ela está empenhada em conseguir a tutela de seu irmão mais novo, Murat (Kerin Tuna Kaba), que ainda mora no orfanato e tem deficiência auditiva. Em um evento promovido pela empresa em que trabalha, ela tem seu destino cruzado com o do empresário Cem (Burak Sevinc), que guarda lembranças dolorosas de sua infância.
04
A ILUDIDA (2020)
Mais um acerto da estrela Cansu Dere. Ela interpreta Asya, uma médica de sucesso e feliz no casamento que tem um filho e um marido amoroso. Mas um dia (sempre vem uma tragédia) ela percebe algo sobre seu marido Volkan e tudo começa a ficar de cabeça pra baixo. As duas temporadas já estão disponíveis na HBO Max.
05
SERÁ ISSO AMOR? (2020)
Sensação nas redes sociais brasileiras, a história romântica prende o espectador, mesmo sendo bem longa em suas duas temporadas. Eda (Hande Erçel), com seu espírito livre, e o tubarão empresarial Serkan (o galã Kerem Bursim) se odeiam, mas fingem ser um casal para cada um conseguir o que deseja. O que começa como um erro logo vira um acordo e logo vai virar... Vocês podem imaginar. Para ser "devorado" na HBO Max.
06
AMOR SEM FIM (2015)
Mais um melodrama clássico produzido pela TV turca que fez sucesso mundialmente. Kemal, que provém de uma família de baixa renda, tem um inesperado encontro com Nihan, que leva uma vida luxuosa e tem que se casar com um homem que detesta. A vida dos dois, claro, nunca mais será a mesma. Também em cartaz na HBO Max. Ah, sim: destaque para atriz Neslihan Atagül, que vive Nihan. Recentemente, fez muito sucesso com outra trama, "A Filha do Embaixador", que não está disponível no Brasil, mas pode ser encontrada legendada no Telegram.
07
DINHEIRO SUJO E AMOR (2014)
A Turquia também produz excelentes dramas policiais. Um dos melhores está disponível na Netflix. No estilo se contar muito a história estraga a surpresa, a trama gira em torno de um duplo assassinato que une um jovem policial e a filha de um magnata. Agora eles vão enfrentar as consequências de um roubo que deu errado. Ganhou um remake mexicano, "Império de Mentiras" em 2020, que pode ser conferido na Globoplay.
08
A LENDA DE SHAHMARAN (2023)
Shahsu vai a Adana para uma palestra e vê a oportunidade perfeita de confrontar o avô distante. Mas acaba envolvida em uma lenda. A trama da Netflix consegue prender o espectador com muito suspense e uma pitada de horror. Uma trama moderna, que mostra o quanto a produção da Turquia está evoluindo tecnicamente. São oito capítulos que passam num piscar de olhos.
09
UM MILAGRE (2019)
Mais uma série adaptada da novela sul-coreana "The Good Doctor" (a versão americana conta com Freddie Highmore). Aqui, Ali Vefa (Taner Ölmez) consegue se tornar médico mesmo vindo de uma infância difícil. Agora, ele precisa adaptar sua Síndrome de Savant com a rotina de trabalho e os relacionamentos desenvolvidos ao longo de seu caminho. Boa história segurada pelo talento de Taner Ölmez. Na HBO Max.
10
LOVE 101 (2021)
Mesmo que sem tradição, a Turquia também produz boas histórias adolescentes. Um exemplo é "Love 101", na Netflix, que traz os dilemas típicos da idade. Ao tentarem unir uma professora e um treinador de basquete, quatro jovens problemáticos e uma aluna modelo descobrem a amizade, o amor e a coragem de serem eles mesmos. Leve, divertido e sensível.