Nicole Bahls fica em choque ao descobrir morte de Pelé: 'Tadinho'

Nicole Bahls, 38, ficou surpresa ao descobrir que Pelé morreu. A modelo participava de um jogo quando mostrou desconhecer a morte do jogador.
No "Colônia Bahls" (Multishow), Nicole brincou de "Quem sou eu?" com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close. Na dinâmica, Samira Close tentava adivinhar qual personalidade famosa ela era - sem saber que era Pelé.
Para descobrir, Samira perguntou se sua personalidade estava viva. Quando todos responderam que não, Nicole rebateu: "Está vivíssimo o Rei". "Não, ele morreu", avisaram os outros participantes.
Nicole se mostrou em choque com a notícia. "Meu Deus, não estava sabendo, não. Sério? Tadinho...", lamentou a modelo.
Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Ele não resistiu a complicações de um câncer no cólon.