Nicole Bahls fica em choque ao descobrir morte de Pelé: 'Tadinho'

Nicole Bahls fica em choque ao descobrir que Pelé morreu Crédito: Reprodução/Youtube/Multishow

Nicole Bahls, 38, ficou surpresa ao descobrir que Pelé morreu. A modelo participava de um jogo quando mostrou desconhecer a morte do jogador.

No "Colônia Bahls" (Multishow), Nicole brincou de "Quem sou eu?" com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close. Na dinâmica, Samira Close tentava adivinhar qual personalidade famosa ela era - sem saber que era Pelé.

Para descobrir, Samira perguntou se sua personalidade estava viva. Quando todos responderam que não, Nicole rebateu: "Está vivíssimo o Rei". "Não, ele morreu", avisaram os outros participantes.

Nicole se mostrou em choque com a notícia. "Meu Deus, não estava sabendo, não. Sério? Tadinho...", lamentou a modelo.