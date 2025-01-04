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Confusão

Nicki Minaj é processada por xingar e bater em rosto de funcionário durante turnê

OUTRO LADO: Defesa da cantora nega as acusações de homem que atuou nos bastidores das suas apresentações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Janeiro de 2025 às 15:11

A rapper Nicki Minaj foi processada por agressão e violência física
A rapper Nicki Minaj foi processada por agressão e violência física Crédito: REUTERS/Andrew Kelly
A rapper Nicki Minaj foi processada por agressão e violência física contra um ex-assistente de sua última turnê, "Pink Friday 2". A cantoria teria agredido verbalmente o funcionário e batido em seu rosto durante uma discussão.
Na sexta-feira (3), o ex-gerente da turnê, Brandon Garret registrou uma queixa no Tribunal de Los Angeles afirmando ter sido agredido várias vezes pela rapper durante os bastidores de um show que aconteceu na Little Caesars Arena, em Detroit, nos Estados Unidos, em abril do ano passado.
O advogado da cantora nega as alegações e diz não ter conhecimento das denúncias.
Segundo o processo, Garret estaria voltando de uma atividade pedida por Minaj quando recebeu uma mensagem do chefe de segurança da cantora dizendo que ela queria encontrá-lo em seu camarim. Ao chegar no espaço, o ex-funcionário diz que outros oito membros da equipe estavam presentes quando a rapper começou a discutir com todos.
As reclamações então teriam se voltado a ele, que gerenciava a apresentação. Segundo Garret, a cantora teria o ameaçado com frases como "se meu marido estivesse aqui quebraria todos os seus dentes" antes de partir para a agressão física. Minaj teria atacado o ex-funcionário com um tapa no rosto e um golpe no pulso direito.

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