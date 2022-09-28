Nelson Rubens se descuida com curtidas em pornô gay na rede social

O apresentador Nelson Rubens Crédito: Reprodução/RedeTV

Nelson Rubens, 85 anos, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Menos de dez dias após compartilhar por acidente um vídeo de um rapaz se masturbando no Twitter, o apresentador deixou escapar em sua conta na mesma rede social várias curtidas em imagens de pornô gay.

A situação foi percebida por seguidores de Nelson. "Gente? Nelson Rubens, apresentador da RedeTV, esqueceu de trocar de conta e curtiu vários tweets +18 de outros homens", escreveu uma conta ao mostrar o conteúdo.