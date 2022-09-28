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Nelson Rubens se descuida com curtidas em pornô gay na rede social

Conta do apresentador no Twitter mostrava as curtidas em conteúdos adultos com homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:06

O apresentador Nelson Rubens
O apresentador Nelson Rubens Crédito: Reprodução/RedeTV
Nelson Rubens, 85 anos, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Menos de dez dias após compartilhar por acidente um vídeo de um rapaz se masturbando no Twitter, o apresentador deixou escapar em sua conta na mesma rede social várias curtidas em imagens de pornô gay.
A situação foi percebida por seguidores de Nelson. "Gente? Nelson Rubens, apresentador da RedeTV, esqueceu de trocar de conta e curtiu vários tweets +18 de outros homens", escreveu uma conta ao mostrar o conteúdo.
Até segunda-feira (26), as postagens ainda apareciam na lista de curtidas do apresentador no Twitter. Nelson ainda não se pronunciou sobre o caso e não se sabe se é ele mesmo quem usa a rede social ou alguém da sua equipe.

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