Nelson Rubens se descuida com curtidas em pornô gay na rede social

Nelson Rubens, 85 anos, se envolveu em uma polêmica nas redes sociais. Menos de dez dias após compartilhar por acidente um vídeo de um rapaz se masturbando no Twitter, o apresentador deixou escapar em sua conta na mesma rede social várias curtidas em imagens de pornô gay.
A situação foi percebida por seguidores de Nelson. "Gente? Nelson Rubens, apresentador da RedeTV, esqueceu de trocar de conta e curtiu vários tweets +18 de outros homens", escreveu uma conta ao mostrar o conteúdo.
Até segunda-feira (26), as postagens ainda apareciam na lista de curtidas do apresentador no Twitter. Nelson ainda não se pronunciou sobre o caso e não se sabe se é ele mesmo quem usa a rede social ou alguém da sua equipe.