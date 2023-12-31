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Idolatria

Navio de Neymar teve show de rapper filho de Marcinho VP; jogador tietou cantor

Neymar tietou o cantor e tirou uma foto com ele, que viralizou entre fãs de rap. Mas a origem de Oruam foi o assunto mais comentado no barco por conta de suas origens e polêmicas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 08:50

O jogador Neymar
O jogador Neymar tietou o  rapper Oruam durante cruzeiro Crédito: Reuters/Folhapress
Quem estava no Ney em Alto Mar, cruzeiro promovido pelo jogador Neymar Jr, finalizado na última sexta (29), não comentava em outra coisa: a idolatria do jogador da seleção brasileira ao rapper Oruam, 23.
Oruam foi uma das atrações musicais do local, que tinha a presença de diversas celebridades, como Virginia Fonseca, Zé Felipe, Silvia Abravanel, MC Daniel, entre outros.
Neymar tietou o cantor e tirou uma foto com ele, que viralizou entre fãs de rap. Mas a origem de Oruam foi o assunto mais comentado no navio por conta de suas origens e polêmicas.
Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, seu nome de batismo, é da Cidade de Deus, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Ele é filho do traficante Marcinho VP, principal líder da facção Comando Vermelho.
VP foi preso em 1996, por ser o chefão do tráfico no Morro do Alemão. Hoje, VP segue cumprindo pena na penitenciária federal de segurança máxima de Catanduvas, no interior do Paraná.
Recentemente, Oruam causou polêmica ao tatuar o rosto do pai no peito. "Olha o chefe, meu chefe, Marcinho: esse daqui é o meu pai", disse ao mostrar o desenho nas redes sociais.
O rapper também tem outro traficante tatuado no corpo, Elias Maluco (1966-2020), condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes (1950-2002). "Esse daqui é o meu tio, Elias Maluco, e esse daqui é o meu primo Raul", disse Oruam no mesmo vídeo em que mostra a tatuagem do pai em setembro.
Após receber críticas, Oruam disse que ama a família e que não se importa com as críticas. "Vagabundo tá falando 'ele tatuou o Marcinho VP no peito'. É meu pai!. Meu pai, minha família... Amo mais que tudo", escreveu no X (ex-Twitter).

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