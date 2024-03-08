Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Nosso maior presente"

Nasce o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo

O nome triplo foi a solução encontrada, já que o influenciador insistia em batizar o filho em homenagem ao ídolo português
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Março de 2024 às 09:01

Nasce o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo
Nasceu o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram/@luvadepedreiro
O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou nas redes sociais o nascimento de seu primeiro filho, Davi Cristiano Ronaldo.
O nome triplo foi a solução encontrada por Iran e a mãe da criança, Távila Gomes, já que o influenciador insistia em batizar o filho em homenagem ao ídolo português, enquanto a mãe não aprovava a ideia.
"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo", escreveu Távila no Instagram. A postagem foi compartilhada por Luva. Davi nasceu na noite desta quinta-feira (7) e os pais avisaram aos fãs que "está tudo bem".
Távila, 27, e Luva, 22, se conheceram em dezembro de 2022, na Farofa da GKay. Em agosto de 2023, o influenciador anunciou publicamente que seria pai. Em dezembro do mesmo ano, porém, o casal se separou.

Veja Também

Ex-atriz da Globo volta a se prostituir na Europa: "se tornou um refúgio"

Esposa capixaba se declara para Eduardo Costa: "Sou submissa a você"

Influencer que limpa túmulos em cemitérios viraliza e surpreende nas redes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cristiano ronaldo Famosos Bebê
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados