Nasce o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou nas redes sociais o nascimento de seu primeiro filho, Davi Cristiano Ronaldo.
O nome triplo foi a solução encontrada por Iran e a mãe da criança, Távila Gomes, já que o influenciador insistia em batizar o filho em homenagem ao ídolo português, enquanto a mãe não aprovava a ideia.
"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo", escreveu Távila no Instagram. A postagem foi compartilhada por Luva. Davi nasceu na noite desta quinta-feira (7) e os pais avisaram aos fãs que "está tudo bem".
Távila, 27, e Luva, 22, se conheceram em dezembro de 2022, na Farofa da GKay. Em agosto de 2023, o influenciador anunciou publicamente que seria pai. Em dezembro do mesmo ano, porém, o casal se separou.