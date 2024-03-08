Nasce o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo

Nasceu o filho de Luva de Pedreiro, Davi Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram/@luvadepedreiro

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, comemorou nas redes sociais o nascimento de seu primeiro filho, Davi Cristiano Ronaldo.

O nome triplo foi a solução encontrada por Iran e a mãe da criança, Távila Gomes, já que o influenciador insistia em batizar o filho em homenagem ao ídolo português, enquanto a mãe não aprovava a ideia.

"O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo", escreveu Távila no Instagram. A postagem foi compartilhada por Luva. Davi nasceu na noite desta quinta-feira (7) e os pais avisaram aos fãs que "está tudo bem".