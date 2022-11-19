Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mulher de Wesley Safadão é acusada de racismo após declaração sobre empregada
Críticas

Mulher de Wesley Safadão é acusada de racismo após declaração sobre empregada

Thyane Dantas se defendeu das críticas que recebeu após compartilhar uma série de vídeos da empregada doméstica Raimunda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 14:06

Thyane Dantas
Thyane Dantas é acusada de racismo após declaração sobre empregada Crédito: Reprodução @thyane
A influenciadora Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, foi bastante criticada nas redes sociais após falar sobre uma das empregadas domésticas que trabalham para a família. Ela havia afirmado que a empregada doméstica Raimunda foi um "presente de casamento" da mãe, já que "há 23 anos", a mulher "faz parte da família".
"Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha", começa dizendo. "Com toda certeza, era a única pessoa que eu tinha coragem. Mas você nunca quis, né? Para eu não ficar sozinha", diz a mãe de Thyane. Enquanto isso, Raimunda serve todos sentados à mesa.
Os vídeos foram gravados na fazenda de Wesley Safadão, na cidade de Aracoiaba, no Ceará. O influenciador Antonio Isuperio compartilhou os vídeos em suas próprias redes sociais e rechaçou o posicionamento da mulher de Safadão. "O Brasil nunca será um país do futuro enquanto profissionais da limpeza não tiverem dignidade. Precisamos compreender que o trabalho 'doméstico' é a conversão da escravidão e por isso o Brasil é o país que mais tem esses profissionais no mundo", declarou ele.
Ele ainda escreveu: "Sabiam que estes 'presentes de casamento' são critério de classificação econômica do Brasil? Utilizado nas pesquisas? No critério Abep o 'empregado doméstico' é contabilizado como variável de bem de consumo". 

SE DEFENDEU

Neste sábado, a influenciadora se defendeu das críticas. Thyane disse que sua declaração foi descontextualizada e usada por quem "faz de debates legítimos causas de ataques pessoais". Ainda afirmou que Raimunda é uma de suas "principais memórias de amor, cuidado e confiança desde a infância". E que uma palavra foi totalmente descontextualizada para criar uma pauta legítima, mas com a história errada. 
"Lamento profundamente a realidade que tantos vivem e sofrem por condições estruturais e jamais quero fazer parte de qualquer coisa que não dignifique meu próximo. A minha intenção de fala foi baseada no imenso amor e afeto que nutrimos entre nós nesse ambiente familiar seguro e livre da maldade", escreveu a influenciadora.

Veja Também

Péricles transforma em música poema de Carlos de Assumpção

Dia da Consciência Negra: 10 filmes para refletir o protagonismo negro no cinema

"Afropaty": conheça o movimento que vai além do estilo entre as mulheres negras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados