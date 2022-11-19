Mulher de Wesley Safadão é acusada de racismo após declaração sobre empregada

Thyane Dantas é acusada de racismo após declaração sobre empregada Crédito: Reprodução @thyane

A influenciadora Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, foi bastante criticada nas redes sociais após falar sobre uma das empregadas domésticas que trabalham para a família. Ela havia afirmado que a empregada doméstica Raimunda foi um "presente de casamento" da mãe, já que "há 23 anos", a mulher "faz parte da família".

"Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha", começa dizendo. "Com toda certeza, era a única pessoa que eu tinha coragem. Mas você nunca quis, né? Para eu não ficar sozinha", diz a mãe de Thyane. Enquanto isso, Raimunda serve todos sentados à mesa.

Os vídeos foram gravados na fazenda de Wesley Safadão, na cidade de Aracoiaba, no Ceará. O influenciador Antonio Isuperio compartilhou os vídeos em suas próprias redes sociais e rechaçou o posicionamento da mulher de Safadão. "O Brasil nunca será um país do futuro enquanto profissionais da limpeza não tiverem dignidade. Precisamos compreender que o trabalho 'doméstico' é a conversão da escravidão e por isso o Brasil é o país que mais tem esses profissionais no mundo", declarou ele.

Ele ainda escreveu: "Sabiam que estes 'presentes de casamento' são critério de classificação econômica do Brasil? Utilizado nas pesquisas? No critério Abep o 'empregado doméstico' é contabilizado como variável de bem de consumo".

SE DEFENDEU

Neste sábado, a influenciadora se defendeu das críticas. Thyane disse que sua declaração foi descontextualizada e usada por quem "faz de debates legítimos causas de ataques pessoais". Ainda afirmou que Raimunda é uma de suas "principais memórias de amor, cuidado e confiança desde a infância". E que uma palavra foi totalmente descontextualizada para criar uma pauta legítima, mas com a história errada.