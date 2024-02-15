Morre Tony Goes, colunista que marcou a cobertura de televisão e cinema

O jornalista e roteirista Tony Goes tinha 63 anos Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o jornalista e roteirista Tony Goes, de 63 anos, que marcou a cobertura de televisão e cinema da Folha de S.Paulo com sua coluna diária de recomendações na Ilustrada, É Hoje em Casa, e com textos semanais na Folha de S.Paulo, em que comentava o mundo do entretenimento.

A morte foi confirmada por seu irmão, o produtor audiovisual Zico Goes. Desde 2021, Goes tratava um câncer no intestino e, na última semana, descobriu que o tumor tinha se espalhado para o fígado, o peritônio e outros órgãos. Ele sofreu uma falência hepática em decorrência das complicações da doença.

Nascido no Rio de Janeiro, em 1963, mas vivendo em São Paulo desde criança, Goes se formou publicitário. Ele contava, no entanto, que sempre quis ir além dos anúncios. Por isso, se especializou na indústria da televisão, para onde escreveu séries de humor e programas de variedade.

Goes escrevia roteiros havia pelo menos 25 anos. Em seu currículo, há produções como a série "Santo de Casa", uma sitcom exibida pela TV Bandeirantes, e programas como o extinto "Vídeo Show", da TV Globo. Sua última produção, lançada em 2020 pela HBO, foi a série "12 Moedas", que investigava a mudança de moedas no Brasil desde 1822.

Tony, que trabalhou do hospital até seus últimos dias, tinha acabado de estrear no teatro. Ele escreveu a peça "Quem Tem Medo de Olga Del Volga?", que esteve em cartaz até o início do mês na boate gay Turma O.k., na Lapa, região central do Rio de Janeiro.

A peça narra a história do artista Patricio Bisso, o intérprete da sexóloga russa Olga Del Volga e também um dos cronistas mais ferinos da história a cobrir o mundo do entretenimento, com seu humor às vezes politicamente incorreto.

"A Folha perde um de seus colaboradores mais bem-humorados, um especialista em cultura pop e televisão e um ser humano incrível", diz o diretor de Redação da Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila.