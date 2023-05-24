MC Daniel revela que gasta mais de R$ 300 mil para visitar Mel Maia no RJ

MC Daniel e Mel Maia assistem ao clássico "FlaxFlu", no Maracanã Crédito: Instagram/mcdanieloficiall

Nesta terça (23), um vídeo do cantor MC Daniel falando quanto gasta mensalmente para visitar a namorada, Mel Maia, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Segundo ele, são mais de R$ 300 mil gastos em passagens de avião para sair de São Paulo, onde mora, e encontrar a amada em terras cariocas.

"Eu gasto R$ 300 mil com passagem aérea por mês. O que acontece... Eu vou para o Rio, já levo um segurança ou dois e produtores", disse. O rapper disse que já até enviou um jatinho particular para Mel Maia, com quem está desde outubro de 2022, não se atrasar para o trabalho no Rio.

Os internautas, porém, acharam o valor exacerbado e comentaram nas redes que não acreditavam no que ele havia dito. "R$ 300 mil na ponte aérea RJxSP? Nunca", comentou um usuário do Twitter.

"Que história.. ele mora onde? Nem quando eu, de Fortaleza, morava no RJ, e ficava gastando com passagem para lá (dois locais caros em relação passagem) não daria isso nem indo todo final de semana no mesmo mês", disse outra internauta. "Como que isso é possível? Nem de primeira classe gasta isso", completou outra pessoa.

Quanto aos comentários o chamando de mentiroso, MC Daniel logo utilizou os stories do Instagram para rebater: "Uma hora dessas eu vou mentir sobre passagem? Vamos crescer! Vocês acham que eu tenho quantos anos? 10?", disse.