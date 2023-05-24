Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ponte aérea

MC Daniel revela que gasta mais de R$ 300 mil para visitar Mel Maia no RJ

Internautas não acreditaram no gasto mensal do cantor para visitar a namorada: 'Nem de primeira classe gasta isso', comentou um seguidor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 13:11

MC Daniel e Mel Maia assistem ao clássico
MC Daniel e Mel Maia assistem ao clássico "FlaxFlu", no Maracanã Crédito: Instagram/mcdanieloficiall
Nesta terça (23), um vídeo do cantor MC Daniel falando quanto gasta mensalmente para visitar a namorada, Mel Maia, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Segundo ele, são mais de R$ 300 mil gastos em passagens de avião para sair de São Paulo, onde mora, e encontrar a amada em terras cariocas.
"Eu gasto R$ 300 mil com passagem aérea por mês. O que acontece... Eu vou para o Rio, já levo um segurança ou dois e produtores", disse. O rapper disse que já até enviou um jatinho particular para Mel Maia, com quem está desde outubro de 2022, não se atrasar para o trabalho no Rio.
Os internautas, porém, acharam o valor exacerbado e comentaram nas redes que não acreditavam no que ele havia dito. "R$ 300 mil na ponte aérea RJxSP? Nunca", comentou um usuário do Twitter.
"Que história.. ele mora onde? Nem quando eu, de Fortaleza, morava no RJ, e ficava gastando com passagem para lá (dois locais caros em relação passagem) não daria isso nem indo todo final de semana no mesmo mês", disse outra internauta. "Como que isso é possível? Nem de primeira classe gasta isso", completou outra pessoa.
Quanto aos comentários o chamando de mentiroso, MC Daniel logo utilizou os stories do Instagram para rebater: "Uma hora dessas eu vou mentir sobre passagem? Vamos crescer! Vocês acham que eu tenho quantos anos? 10?", disse. 
Ainda assim, teve quem não acreditou, mas alguns perfis saíram em defesa do cantor. "Quem tem dinheiro é isso aí mesmo, parece mentira mas é isso. Quem sofre é a gente quando passa dos 30 reais no uber", comentou uma seguidora. "Não duvido, foi a época que ponte aérea Rio x SP era barato. Imagina levando a equipe toda", compartilhou outra pessoa.

Veja Também

Mulher viraliza dançando funk com roupa transparente na festa de 3 anos da filha

Gugu Liberato: Justiça de São Paulo adia audiências sobre a herança

Patrimônio de Gugu Liberato é avaliado em R$ 1 bilhão e tem de mansão a estúdios de TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D
Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados