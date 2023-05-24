MC Daniel revela que gasta mais de R$ 300 mil para visitar Mel Maia no RJ

Nesta terça (23), um vídeo do cantor MC Daniel falando quanto gasta mensalmente para visitar a namorada, Mel Maia, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais. Segundo ele, são mais de R$ 300 mil gastos em passagens de avião para sair de São Paulo, onde mora, e encontrar a amada em terras cariocas.
"Eu gasto R$ 300 mil com passagem aérea por mês. O que acontece... Eu vou para o Rio, já levo um segurança ou dois e produtores", disse. O rapper disse que já até enviou um jatinho particular para Mel Maia, com quem está desde outubro de 2022, não se atrasar para o trabalho no Rio.
Os internautas, porém, acharam o valor exacerbado e comentaram nas redes que não acreditavam no que ele havia dito. "R$ 300 mil na ponte aérea RJxSP? Nunca", comentou um usuário do Twitter.
"Que história.. ele mora onde? Nem quando eu, de Fortaleza, morava no RJ, e ficava gastando com passagem para lá (dois locais caros em relação passagem) não daria isso nem indo todo final de semana no mesmo mês", disse outra internauta. "Como que isso é possível? Nem de primeira classe gasta isso", completou outra pessoa.
Quanto aos comentários o chamando de mentiroso, MC Daniel logo utilizou os stories do Instagram para rebater: "Uma hora dessas eu vou mentir sobre passagem? Vamos crescer! Vocês acham que eu tenho quantos anos? 10?", disse.
Ainda assim, teve quem não acreditou, mas alguns perfis saíram em defesa do cantor. "Quem tem dinheiro é isso aí mesmo, parece mentira mas é isso. Quem sofre é a gente quando passa dos 30 reais no uber", comentou uma seguidora. "Não duvido, foi a época que ponte aérea Rio x SP era barato. Imagina levando a equipe toda", compartilhou outra pessoa.