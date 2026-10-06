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Que susto!

Marvvila relata perseguição de stalker: 'Fala como se fôssemos um casal'

Perseguidor já enviou presentes e disse que pretendia pedi-la em casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 10:12

Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES
Cantora carioca segue sequência de shows agora no ES Instagram: @andreylenns_

Marvvila, 27, revelou nesta segunda-feira (5) que vem sendo perseguida há meses por um homem que, segundo ela, acredita manter um relacionamento com a cantora. A ex-BBB decidiu expor o caso após compartilhar nos stories do Instagram o relato de Danni Suzuki, que, em participação no programa Sem Censura (TV Brasil), falou sobre a experiência de ser vítima de um stalker.


"Tenho passado por isso com um louco que fala todos os dias como se fôssemos um casal. E, mesmo eu bloqueando, ele manda em tudo que é conta, até com meus fã-clubes, como se estivesse falando comigo", escreveu.


Marvvila publicou alguns dos áudios enviados pelo homem. Em um deles, ele diz: "Fica tranquila. Eu estou aqui de longe cuidando de você. Você será a minha mulher, será a minha esposa". A cantora contou que, no início, chegou a encarar a situação como uma brincadeira, mas mudou de postura à medida que as abordagens se intensificaram.


Segundo ela, o homem passou a frequentar seus shows e levar presentes como flores, vinho, chocolates e ursos de pelúcia. Em uma das apresentações, chegou a tirar uma foto com Marvvila. "Ele não conversou comigo, mas nas redes sociais começou [a dizer]: ‘Amor, amei nossa noite’, como se a gente tivesse algo", relatou.


O episódio que a levou a bloqueá-lo aconteceu quando ele enviou um vídeo em que aparecia sozinho à mesa enquanto uma apresentação de Marvvila passava na televisão. "Ele brindava sozinho, enquanto eu estava tocando na televisão. Para ele, era como se eu estivesse em uma noite romântica com ele", disse. Depois disso, segundo a cantora, o homem passou a procurar seus fã-clubes e pessoas próximas para tentar chegar até ela.


A perseguição também chegou aos shows. Marvvila contou que o homem já tentou entrar em uma apresentação com um ingresso falso dizendo ser seu marido e, em outra ocasião, conseguiu chegar à porta do camarim. A cantora então pediu à equipe que impedisse qualquer aproximação.


No último show da artista no Salgueiro, segundo ela, o homem apareceu novamente depois de anunciar que compraria alianças e a pediria em casamento. "Ficou lá tentando falar comigo, apareceu no fim do show com um buquê de flores e meu segurança falou não para ele", afirmou.


Marvvila também disse que o perseguidor cria imagens dos dois se beijando com inteligência artificial e continua tentando contato mesmo após os bloqueios.

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