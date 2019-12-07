"Se não houver interferência, vítima de stalker acaba morta"

Existem sim. A internet proporcionou esse crescimento. Aumentou muito também porque estamos vivendo a era das pessoas tentando se tornar celebridades, que querem aparecer nas redes, mas se esquecem que por lá também estão muitas pessoas com transtornos. A questão é que, até pela nossa cultura, os homens que são vítimas muitas vezes ficam constrangidos em falar, e as mulheres têm um pouco de dificuldade de serem ouvidas. A situação não é vista da forma como deveria. Tenho o caso de uma paciente que foi à Delegacia da Mulher fazer queixa contra um stalker e ouviu lá dentro que a prática não é contra a lei. Isso nos causa pesar porque, mesmo que não seja lei ainda, a obrigação é dar atenção à vítima que vai procurar ajuda. Depois, se ser stalker não é crime, há muitas condutas criminosas que são praticadas no ato da perseguição. Quando se olha com um pouco mais de boa vontade, é claro que vão encontrar na ação de um stalker um monte de crimes. E não se pode esquecer: é apenas o prelúdio de algo mais grave, de um assassinato. Uma mulher ir a uma delegacia para fazer uma queixa, e sair de lá sem conseguir registrar minimamente um boletim de ocorrência, é algo que precisa ser mudado. Por isso, caracterizar o stalker como crime é um passo importante do reconhecimento das ações danosas sobre suas vítimas.