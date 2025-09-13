Diva pop no Brasil

Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

Atração deste sábado (13) no palco Skyline do festival The Town, a cantora passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano.

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:06

Atração do palco Skyline do The Town deste sábado (13), Mariah Carey passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano. Sua mãe, Patricia, e sua irmã Alison morreram no mesmo dia, de causas não divulgadas. A cantora falou sobre as perdas em entrevista ao site TMZ pouco depois.

"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste último fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", disse. Mariah também afirmou se sentir abençoada por ter podido passar a semana anterior com a mãe antes de sua morte.

Mariah Carey se apresenta neste sábado (13) em São Paulo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Em sua biografia "The Meaning of Mariah Carey", lançada em 2020, a artista descreveu um relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou "muita dor e confusão". De acordo com a cantora, a competição se interpôs entre elas. "O ciúme profissional acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso", afirmou.

A relação com Alison também teve seus altos e baixos. Na biografia, Mariah escreveu que era, pelo menos na época, "emocional e fisicamente mais seguro" para ela não ter nenhum contato com a irmã ou com Morgan, seu irmão. Um mês depois da morte de Patricia e Alison, a cantora veio ao Brasil, onde fez um elogiado show no Rock in Rio. Ela também se apresentou em São Paulo.

Programação do The Town neste sábado (13):

Palco Skyline

15h40: The Flight

15h50: Natasha Bedingfield



18h10: Jessie J



20h30: Ivete Sangalo



23h30: Mariah Carey

Palco The One

14h40: Os Garotin convida Melly

17h00: Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir



19h20: Gloria Groove



21h55: Lionel Richie

Palco Quebrada

15h55: Batalha da Aldeia - Superliga The Town

18h15: Péricles convida Dexter



20h35: Criolo

Palco Factory

13h00: Stefanie

14h45: Chefin



17h05: MC Livinho



19h25: Junior

São Paulo Square

14h00: SP Square Big Band

17h10: SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes



19h30: Vanessa Moreno



22h05: Jacob Collier

