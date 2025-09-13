Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:06
Atração do palco Skyline do The Town deste sábado (13), Mariah Carey passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano. Sua mãe, Patricia, e sua irmã Alison morreram no mesmo dia, de causas não divulgadas. A cantora falou sobre as perdas em entrevista ao site TMZ pouco depois.
"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste último fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", disse. Mariah também afirmou se sentir abençoada por ter podido passar a semana anterior com a mãe antes de sua morte.
Em sua biografia "The Meaning of Mariah Carey", lançada em 2020, a artista descreveu um relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou "muita dor e confusão". De acordo com a cantora, a competição se interpôs entre elas. "O ciúme profissional acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso", afirmou.
A relação com Alison também teve seus altos e baixos. Na biografia, Mariah escreveu que era, pelo menos na época, "emocional e fisicamente mais seguro" para ela não ter nenhum contato com a irmã ou com Morgan, seu irmão. Um mês depois da morte de Patricia e Alison, a cantora veio ao Brasil, onde fez um elogiado show no Rock in Rio. Ela também se apresentou em São Paulo.
