Editorias do Site
Redes Sociais

Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

Atração deste sábado (13) no palco Skyline do festival The Town, a cantora passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano.

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:06

Atração do palco Skyline do The Town deste sábado (13), Mariah Carey passou por uma fase difícil há pouco mais de um ano. Sua mãe, Patricia, e sua irmã Alison morreram no mesmo dia, de causas não divulgadas. A cantora falou sobre as perdas em entrevista ao site TMZ pouco depois.

"Meu coração está partido por ter perdido minha mãe neste último fim de semana. Infelizmente, em uma reviravolta trágica, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia", disse. Mariah também afirmou se sentir abençoada por ter podido passar a semana anterior com a mãe antes de sua morte.

Mariah Carey fará show em Belém do Pará
Mariah Carey se apresenta neste sábado (13) em São Paulo Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Em sua biografia "The Meaning of Mariah Carey", lançada em 2020, a artista descreveu um relacionamento complicado com a mãe, dizendo que isso lhe causou "muita dor e confusão". De acordo com a cantora, a competição se interpôs entre elas. "O ciúme profissional acompanha o sucesso, mas quando a pessoa é sua mãe e o ciúme é revelado em uma idade tão sensível, é particularmente doloroso", afirmou.

A relação com Alison também teve seus altos e baixos. Na biografia, Mariah escreveu que era, pelo menos na época, "emocional e fisicamente mais seguro" para ela não ter nenhum contato com a irmã ou com Morgan, seu irmão. Um mês depois da morte de Patricia e Alison, a cantora veio ao Brasil, onde fez um elogiado show no Rock in Rio. Ela também se apresentou em São Paulo.

Programação do The Town neste sábado (13):

Palco Skyline

  • 15h40: The Flight
  • 15h50: Natasha Bedingfield
  • 18h10: Jessie J
  • 20h30: Ivete Sangalo
  • 23h30: Mariah Carey

Palco The One

  • 14h40: Os Garotin convida Melly
  • 17h00: Priscila convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir
  • 19h20: Gloria Groove
  • 21h55: Lionel Richie

Palco Quebrada

  • 15h55: Batalha da Aldeia - Superliga The Town
  • 18h15: Péricles convida Dexter
  • 20h35: Criolo

Palco Factory

  • 13h00: Stefanie
  • 14h45: Chefin
  • 17h05: MC Livinho
  • 19h25: Junior

São Paulo Square

  • 14h00: SP Square Big Band
  • 17h10: SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes
  • 19h30: Vanessa Moreno
  • 22h05: Jacob Collier

Este vídeo pode te interessar


  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada

5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada
Imagem - Backstreet Boys abraça cafonice em show nostálgico no The Town

Backstreet Boys abraça cafonice em show nostálgico no The Town
Imagem - Capixaba Thalita Zampirolli abre o coração e revela que será mãe em breve

Capixaba Thalita Zampirolli abre o coração e revela que será mãe em breve