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Agradecimento

Maíra Cardi presenteia filho de P.A. após atleta apoiar Arthur no BBB

A esposa de Arthur Aguiar resolveu agradecer a amizade e o apoio do atleta Paulo André para com Arthur dentro do reality show
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 14:40

Paulo André em momento do
Paulo André em momento do "BBB" Crédito: Instagram/iampauloandre
Maíra Cardi, 38, a esposa de Arthur Aguiar, resolveu agradecer a amizade do atleta Paulo André para com Arthur dentro do BBB 22. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (8), ela relembra o momento em que Arthur voltou para a casa após ser "eliminado" em um paredão falso, e os abraços que ele recebeu de P.A.
"Ontem fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e a maneira como o P.A. gosta dele com amor, de forma genuína", começou a coach. "Eu resolvi agradecer isso de uma forma um pouco mais palpável. Um dos momentos mais importantes da minha vida foi minha gravidez. Pra uma mãe, quando a gente tem um filho, muda tanta coisa... E nada é mais importante do que um filho, as coisinhas do filho, o quartinho dele".
Em seguida, ela relembrou que fez um "quarto de princesa" para sua filha Sophia, após seu nascimento, e convidou a mesma empresa que o fez para criar um quarto novo e completamente equipado para o filho de P.A., de 7 meses de idade, com berço, tapete, brinquedos, papel de parede e mais.
"Eles toparam", diz ela no vídeo. "Então a gente tá dando de presente um quarto com tudo o que tem direito para o filho do P.A., em forma de agradecimento por esse carinho tão bonito que ele tem".
"E obviamente que não é só isso", continuou ela, acrescentando que contratou uma segunda empresa para entregar quatro itens de bebê -entre carrinhos e cadeirões- para a família de P.A. escolher.
"É uma forma de agradecimento. Obviamente que amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga. Mas eu sou assim, sou uma pessoa grata. Todo mundo que faz algo para mim eu penso de que maneira eu posso retribuir", diz. "É de coração".

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