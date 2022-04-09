Maíra Cardi presenteia filho de P.A. após atleta apoiar Arthur no BBB

Paulo André em momento do "BBB" Crédito: Instagram/iampauloandre

Maíra Cardi, 38, a esposa de Arthur Aguiar, resolveu agradecer a amizade do atleta Paulo André para com Arthur dentro do BBB 22. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (8), ela relembra o momento em que Arthur voltou para a casa após ser "eliminado" em um paredão falso, e os abraços que ele recebeu de P.A.

"Ontem fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e a maneira como o P.A. gosta dele com amor, de forma genuína", começou a coach. "Eu resolvi agradecer isso de uma forma um pouco mais palpável. Um dos momentos mais importantes da minha vida foi minha gravidez. Pra uma mãe, quando a gente tem um filho, muda tanta coisa... E nada é mais importante do que um filho, as coisinhas do filho, o quartinho dele".

Em seguida, ela relembrou que fez um "quarto de princesa" para sua filha Sophia, após seu nascimento, e convidou a mesma empresa que o fez para criar um quarto novo e completamente equipado para o filho de P.A., de 7 meses de idade, com berço, tapete, brinquedos, papel de parede e mais.

"Eles toparam", diz ela no vídeo. "Então a gente tá dando de presente um quarto com tudo o que tem direito para o filho do P.A., em forma de agradecimento por esse carinho tão bonito que ele tem".

"E obviamente que não é só isso", continuou ela, acrescentando que contratou uma segunda empresa para entregar quatro itens de bebê -entre carrinhos e cadeirões- para a família de P.A. escolher.